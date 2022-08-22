Стартует Кубок главы Якутии по игре Го

В первом Кубке главы Якутии и первенстве Дальневосточного федерального округа по игре Го, проводимых с 22 по 28 августа, участвуют более 140 спортсменов из регионов России, также из Казахстана и Польши. Главная задача — популяризировать это направление среди детей и молодежи, помочь им развивать свой интеллект и стратегическое мышление.

«Мы уделяем особое внимание развитию талантов, востребованных компетенций у подрастающего поколения. Соревнования по игре Го – одна из самых распространенных в мире логических настольных игр. Она учит людей мыслить стратегически. Уверен, что те навыки, которые развиваются у ребенка благодаря игре в Го, как и занятия математикой, программированием, способствуют формированию задатков, которые в будущем приведут их к большим успехам», — рассказал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Открытие соревнования состоится 23 августа на Ленских столбах. Финальные состязания пройдут 26 августа в шахматно-шашечном центре г. Якутска.

Якутск присоединится к празднику Го 27-28 августа. В столице республики пройдет фестиваль Genius Extreme. На площадках желающие смогут поближе познакомиться с игрой Го и принять участие в своем первом турнире. А также всех гостей фестиваля не оставит равнодушными гигантская доска Го — мега-Го. Их ознакомят с историей, философией и правилами Го, культурными традициями народов стран Юго-Восточной Азии. Будут проведены мастер-классы, сеансы ведущих игроков страны.

В креатоне «Го в будущее!» участвуют представители креативного кластера Якутии и ведущие эксперты креативных индустрий. Они обсудят потенциал стратегий Го для формирования компетенций будущего у молодежи республики.

Спонсоры первого кубка главы Якутии — компании «Полиметалл» и «Росатом» при поддержке Целевого фонда будущих поколений РС(Я) и Алмазэргиэнбанка.