Старт отопительного сезона в 8 северных улусах Якутии

Отопительный сезон стартовал в Анабарском, Аллаиховском, Булунском, Верхоянском, Нижнеколымском, Оленекском, Кобяйском и Среднеколымском районах. В остальных муниципальных образованиях отопительный сезон начнется до 19 сентября. В соответствии с Постановлением Правительства РФ 354 отопительный сезон стартует при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов в течение 5 суток. Общий процент готовности к отопительному сезону составляет 88%. Продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов. Из 530 тысяч тонн топлива доставлено 315 тысяч тонн, что составляет порядка 60%.

Фото: архив Sakhalife Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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