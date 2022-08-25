25.08.2022
19:59
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Якутия

Старт отопительного сезона в 8 северных улусах Якутии

Отопительный сезон стартовал в Анабарском, Аллаиховском, Булунском, Верхоянском, Нижнеколымском, Оленекском, Кобяйском и Среднеколымском районах.

В остальных муниципальных образованиях отопительный сезон начнется до 19 сентября.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 354 отопительный сезон стартует при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов в течение 5 суток.

Общий процент готовности к отопительному сезону составляет 88%.

Продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов. Из 530 тысяч тонн топлива доставлено 315 тысяч тонн, что составляет порядка 60%.

Фото: архив Sakhalife
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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