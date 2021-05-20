Стань частью первого молодежного форума IT-Арктика 2021

Стань частью первого молодежного форума IT-АРКТИКА 2021, который пройдет на базе ФГБОУ ВО АРКТИЧЕСКИЙ ГАТУ 25 и 26 мая 2021 года! Целевая аудитория: Участниками форума могут быть учащиеся 5-11 классов, педагоги общеобразовательных школ, студенты, магистранты, аспиранты, научно-педагогические работники профессиональных учебных заведений. В рамках проведения Форума предусмотрены следующие мероприятия: — Круглый стол «Цифровая информационно-образовательная среда: школа, ССУЗ-ВУЗ, производство»; — Фестиваль 2D, 3D графики, компьютерной анимации; — Конкурс инновационных проектов; — Конкурс инфографики; — Междисциплинарные Олимпиады для школьников; — Научно-практическая конференция «Современные тренды в IT». Для более подробной информации пишите на электронную почту if_agatu@mail.ru.

Фото: Пресс-служба АГАТУ Источник: Пресс-служба АГАТУ

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