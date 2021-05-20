20.05.2021
14:35
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Образование

Стань частью первого молодежного форума IT-Арктика 2021

Стань частью первого молодежного форума IT-АРКТИКА 2021, который пройдет на базе ФГБОУ ВО АРКТИЧЕСКИЙ ГАТУ 25 и 26 мая 2021 года!

Целевая аудитория: Участниками форума могут быть учащиеся 5-11 классов, педагоги общеобразовательных школ, студенты, магистранты, аспиранты, научно-педагогические работники профессиональных учебных заведений.

В рамках проведения Форума предусмотрены следующие мероприятия:

— Круглый стол «Цифровая информационно-образовательная среда: школа, ССУЗ-ВУЗ, производство»;

— Фестиваль 2D, 3D графики, компьютерной анимации;

— Конкурс инновационных проектов;

— Конкурс инфографики;

— Междисциплинарные Олимпиады для школьников;

— Научно-практическая конференция «Современные тренды в IT».

Для более подробной информации пишите на электронную почту if_agatu@mail.ru.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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