Стань частью первого молодежного форума IT-Арктика 2021
Стань частью первого молодежного форума IT-АРКТИКА 2021, который пройдет на базе ФГБОУ ВО АРКТИЧЕСКИЙ ГАТУ 25 и 26 мая 2021 года!
Целевая аудитория: Участниками форума могут быть учащиеся 5-11 классов, педагоги общеобразовательных школ, студенты, магистранты, аспиранты, научно-педагогические работники профессиональных учебных заведений.
В рамках проведения Форума предусмотрены следующие мероприятия:
— Круглый стол «Цифровая информационно-образовательная среда: школа, ССУЗ-ВУЗ, производство»;
— Фестиваль 2D, 3D графики, компьютерной анимации;
— Конкурс инновационных проектов;
— Конкурс инфографики;
— Междисциплинарные Олимпиады для школьников;
— Научно-практическая конференция «Современные тренды в IT».
Для более подробной информации пишите на электронную почту if_agatu@mail.ru.
+7 (999) 174-67-82