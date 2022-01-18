Стало известно, где в Якутии можно пройти обряд крещенских омовений
В этом году в 10 муниципальных районах республики и городском округе «г. Якутск» запланировано 20 мест для проведения обрядового мероприятия «Крещение Господне» с 18-19 января 2022 года. Безопасность населения на водных объектах в период проведения Крещенских купаний на территории республики осуществляется силами сотрудников МЧС России, МВД, ГИБДД, инспекторов ГИМС, спасателей, противопожарных и медицинских служб, казачеств, органов местного самоуправления, а также других заинтересованных организаций и учреждений.
Для контроля и обеспечения безопасности в местах проведения купаний организованы посты безопасности, в составе более 280 человек и свыше 60 единиц техники. «В связи с обеспечением безопасности в период Крещенских купаний, Якутская территориальная подсистема РСЧС функционировала в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», определены ответственные лица за обеспечение безопасности в местах проведения информации, так же развернуты пункты обогрева населения», — прокомментировал Виталий Немцов, ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Главное управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поздравляет жителей и гостей республики с православным праздником Святое Богоявление и Крещение Господне и информирует о местах проведения обрядовых мероприятий:
1. г. Якутск, городская протока р. Лена;
2. г. Якутск, в зоне акватории водозаборных сооружений ОАО «Водоканал»;
3. Алданский район п. Верхний-Куранах, р. Большой Куранах;
4. Алданский район п. Томмот р.Алдан;
5. Усть-Майский п. Усть-Мая р. Алдан;
6. Вилюйский район г. Вилюйск оз. Оруктах;
7. Вилюйский район п. Кысыл-Сыр р. Вилюй;
8. Оймяконский район, п. Усть-Нера, р. Индигирка;
9. Абыйский район, п. Белая Гора, р. Индигирка;
10. Анабарский район, с. Сааскылах, р. Анабар;
11. Анабарский район, п. Юрюнг Хая, р. Анабар;
12. Усть – Янский район п. Нижнеянск, р. Яна;
13. Усть – Янский район п. Казачье, р. Яна;
14. Усть – Янский район п. Хайыр, р. Омолой;
15. Усть – Янский район п. Тумат, р. Чондон;
16. Усть – Янский район п. Усть-Янск, р. Яна;
17. Усть – Янский район п. Юкагир, р. Яна;
18. Мирнинский район г. Мирный, р. Ирилях;
19. Жиганский район п. Жиганск, р.Лена.
20. Чурапчинский район с. Мындагай р.Амга
Уважаемые жители и гости республики, соблюдайте правила безопасности при купании в купели!
Помните, что в период крещенских купаний ЗАПРЕЩЕНО:
• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опьянения;
• купание детей без присмотра взрослых;
• загрязнять и засорять купель;
• приводить с собой собак и других животных;
•нырять в прорубь непосредственно со льда, вперед головой и находиться в нем более 1 минуты;
• при групповом купании находиться в воде более трех человек одновременно;
• находиться на льду у проруби одновременно более 20 человек;
• оставлять на льду и в гардеробах бумагу, стекло и другой мусор;
• подъезжать к купели на автотранспорте.
Зимнее плавание ПРОТИВОПОКАЗАНО людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:
• сердечно-сосудистой системы (с врожденными и приобретенными пороками клапанов сердца, ишемической болезнью сердца с приступами стенокардии; перенесенным инфарктом миокарда, коронаро-кардиосклерозом, гипертонической болезнью II и III стадий);
• воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных полостей носа, отитах;
• при заболеваниях центральной нервной системы (эпилепсии, последствиях тяжелых травм черепа; склерозе сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелии; энцефалите, арахноидите);
• при заболеваниях периферической нервной системы (невритах, полиневритах);
• эндокринной системы (сахарном диабете, тиреотоксикозе);
• при заболеваниях органов зрения (глаукоме, конъюнктивите);
• при заболеваниях органов дыхания (туберкулезе легких — активном и в стадии осложнений, воспалении легких, бронхиальной астме, эмфиземе);
• мочеполовой системы (нефрите, цистите, воспалении придатков, воспалении предстательной железы);
• желудочно-кишечного тракта (язвенной болезни желудка, энтероколите, холецистите, гепатите);
• кожно-венерических заболеваниях.
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