07.07.2022
17:31
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Спорт

Стали известны имена победителей по стрельбе из лука на Играх народов Якутии

Соревнования проходили по классическому и блочному луку. За первые места боролись 64 спортсмена из 16 команд республики — сообщает телеграм-канал ЯСИА.

В классическом луке среди мужчин первое место занял Ян Константинов (Якутск). На втором месте Айаал Федоров из Сунтарского района. Бронзовая медаль у спортсмена Ростислава Павлова (Усть-Алданский район).

Среди женщин победа у Ренаты Гаврильевой (Сунтарский район). Второе место у Розалины Тимофеевой из Горного района и бронза у Айыыны Поповой (Нюрбинский район).

Фото: https://t.me/ysiaru
Источник: https://t.me/ysiaru

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