Сегодня день рождения депутата, руководителя, писателя, аниматора, аудитора и краеведа

Сегодня, 3 апреля исполнилось 55 лет Сергею Александровичу НИКОНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «Багира».

В этот же день исполнилось 48 лет Григорию Григорьевичу ГУРЬЕВУ, директору Городского парка культуры и отдыха города Якутска.

Сегодня отмечает свой день рождения Степан СИВЦЕВ, заместитель председателя правления Союза писателей Якутии.

3 апреля отмечает свой день рождения Евгений ПРОКОПЬЕВ, известный ведущий, аниматор.

В этот же день отмечает свой день рождения Елена Валерьевна ПИЩУЛИНА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Евдокия Ильинична ПАВЛОВА, краевед Кобяйского улуса, отличник народного просвещения РСФСР, Учитель учителей РС (Я), заслуженный учитель РС (Я).