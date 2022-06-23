Путин наградил якутского врача

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственной наградой Российской Федерации» О награждении государственной наградой Российской Федерации За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ВИНОКУРОВОЙ Марии Константиновне – заместителю директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Научно практический центр «Фтизиатрия» имени Е.Н. Андреева». Президент Российской Федерации В.Путин Москва, Кремль 20 июня 2022 года № 385

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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