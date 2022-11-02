Президент федерации самбо в Якутске

1 ноября в Якутск прибыл президент Всероссийской федерации самбо, председатель Международной ассоциации общественных объединений «Европейская Федерация самбо», координатор федерального партийного проекта «ZaСамбо» Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Также с ним в Якутск прилетел Саркис ГОГОРЯН – член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо, заместитель координатора федерального проекта «Za Самбо», председатель совета директоров АО «Глобал Инвест».

Делегацию встретили руководитель Регионального исполнительного комитета Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан ПЛАТОНОВ, министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид СПИРИДОНОВ, президент региональной общественной организации «Федерация самбо Республики Саха (Якутия)» Вячеслав ЛИТАВИН.

В рамках визита координатор партпроекта Сергей Елисеев провел рабочую встречу с главой Республики Саха (Якутия), Секретарем Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» НИКОЛАЕВЫМ А.С. и совещание с председателем правительства Республики Саха (Якутия) ТАРАСЕНКО А.В.

Участники обсудили перспективные направления развития партийного проекта в регионе и совместные планы, а также возможность реализации в наших школах проекта «Самбо в школу». Уже более 500 школ России ввели третьим уроком физкультуры урок самбо. Нашим детям это будет безусловно полезно. В Якутии самбо только начинает развиваться, но при этом уже имеет большие перспективы. С 2012 года самбо вошло в программу Международных спортивных Игр «Дети Азии», а со следующего года будет включено в Комплексную спартакиаду школьников республики.

Гости также провели встречу с юными спортсменами в спортивном зале «Славутич» и посетили Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд РС(Я), где гости ознакомились с работой по развитию спорта высших достижений в регионе, возможностями социальной инфраструктуры республики по вовлечению широкого круга населения в занятия физкультурой и спортом.

«Я уверен, что в стенах этого клуба уже в скором времени вырастут победители всероссийских и международных соревнований. Но самое главное – эти ребята вырастут настоящими патриотами своей родины, достойными гражданами страны, которыми мы будем гордиться», — сказал Сергей Елисеев.

Со следующего года в республике будут возобновлена Спартакиада школьников. Предварительные этапы соревнований будут проводиться во всех районах. В программу Спартакиады будет включено и самбо. А это значит, что будет больше секций по нашему традиционному виду единоборств в Якутии. Кроме того, турнир по самбо будет проходить и в рамках международных Игр «Дети Азии», которые пройдут в 2024 году в Якутске. Будет проведена большая работа по подготовке сборной команды нашей республики. Это тоже позволит вырастить больше высококлассных спортсменов, квалифицированных тренеров в республике

Напомним, Федеральный партийный проект «ZaСамбо» направлен на сохранение здоровья детей и формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.