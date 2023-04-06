Предсказания на апрель 2023, карты Таро

Апрель 2023 года будет насыщен интересными и динамичными событиями. К сожалению, негативные люди и необходимость отстаивать свое мнение могут повлечь за собой неприятные эмоции, но не стоит им поддаваться. Ведь впереди грядут перемены, которые принесет апрельское солнечное затмение под покровительством Овна.

Начало месяца — это всегда новые планы на ближайшее будущее. Но при этом нужно учесть то, что предсказывают карты Таро для каждого знака Зодиака.

Овен

В апреле Овны могут быстро устать от того, что происходит вокруг, и возникнет ощущение растерянности от того, что вы ничего не в состоянии сделать правильно. Вам будет трудно найти стимул для дальнейших действий. Соберитесь, так как стресс вызовет у вас негативные мысли и перегрузки организма в целом, что приведет к эмоциональному истощению. Остановитесь и расслабьтесь. Вспомните о своих увлечениях, а можете поискать какие-то новые занятия. Позвольте себе отдохнуть и тогда все, что казалось плохим обретёт новые положительные характеристики.

Телец

Рождённых под знаком Тельца ждёт напряжённый месяц в плане карьеры или бизнеса. Сейчас удачное время для построения планов в отношении улучшения финансового состояния. Но планы это хорошо, а возникает необходимость перейти к активным действиям. Доверяйте своим идеям, они принесут вам желаемый результат. Но не забывайте, что после напряжённой работы хорошо бы качественно отдохнуть. Главное, не теряйте бдительности, если в ваши планы входит сохранить и приумножить достигнутые результаты.

Близнецы

Близнецам в апреле сделают выгодное предложение, которое предоставит возможность найти себя в новой, интересной области. Не стоит упускать шанс, и возможно получение хорошей прибыли. Не бойтесь, даже если вы только начинаете осваивать незнакомые горизонты. У вас все получится и вы сможете добиться хорошего результата. Правда для этого придется освоить новые знания или пойти на курсы переподготовки. Если же у вас есть какой-то старый проект на стадии завершения, вас тоже ждёт отличный результат. В целом апрель для вас будет весьма положительным.

Рак

В апреле Ракам будет катастрофически не хватать времени на себя. К тому же задержки в достижении ожидаемых результатов на работе приведут к разочарованию. Карты Таро советуют взять себя в руки и следовать намеченным путем, так как в итоге ваши усилия будут вознаграждены. Удачное завершение проектов принесет вам заслуженный отдых. И не слушайте мнение некоторых людей, которые попытаться навредить вам своими советами. Просто проигнорируйте их, не доводя дело до конфликта. Ведь апрель принесет новые возможности, которыми стоит воспользоваться.

Лев

Удача в этом месяце посетит Львов, если ваши дела каким-то образом связаны с недвижимостью. Вы можете покупать и продавать дом или квартиру, или совершать операции, связанные со сменой места жительства. В этом месяце вам также понадобится совет профессионального финансиста, а может возникнуть необходимость в консультации врача. Определенную роль в ваших делах в апреле сыграет влиятельный, но близкий вам человек, оказав вам необходимую помощь.

Дева

Девы, апрель вас озарит весенним теплом и светом. У вас возникнут новые перспективы, правда при этом может появиться необходимость в смене либо места жительства, либо работы. Карты Таро предсказывают вам путешествия. Апрель ознаменуется для вас переменами к лучшему. Новый источник дохода решит ваши финансовые проблемы на длительный срок. Девы обзаведутся другом женского пола, рождённым под знаком Рака, Скорпиона или Рыб.

Весы

Апрель — это месяц новых стремлений, так решат для себя Весы и последуют за своей мечтой. Карты Таро указывают на какое-то путешествие, а возможно это будет переезд в другой город или просто другая работа. В этом месяце вы получите долгожданную для вас информацию. Некоторые представители этого знака Зодиака решат заняться спортом. Месяц будет удачным в финансовом плане, что прибавит вам хорошего настроения. Кто-то окажет вам свою протекцию и перед вами возникнут новые перспективы.

Скорпион

Для Скорпионов апрель будет месяцем развития. Однако определенные препятствия могут вмешаться, не позволяя формировать новые планы и реализовать их в жизнь. Если вы чего-то очень хотите, карты Таро рекомендуют прекратить боятся и сделать шаг навстречу своим желаниям. Тем более, что выгодные предложения будут поступать в неограниченных количествах. Это хорошая возможность умножить свои доходы. Воспользуйтесь выпавшим шансом и насладитесь жизнью в полной мере.

Стрелец

Ваш прогноз Таро на апрель призывает начать все сначала и осваивать новые горизонты. Вы можете начать изучать какие-то незнакомые навыки или приступить к получению новых знаний. Отпустите свое прошлое и наметьте для себя что-то новое. Не бойтесь перемен, займитесь самосовершенствованием и духовным развитием. Достигнутые успехи принесут вам радость, удовольствие и комфорт.

Козерог

Много перспективных возможностей откроется в этом месяце для Козерогов, останется только выбрать лучшее из предложенного. В вашу жизнь войдёт кто-то, имеющий авторитет, и укажет нужное направление. Работа принесет больше ответственности. Карты Таро рекомендуют избавиться от страхов. Кто бы не встал на вашем пути, он не сможет вам навредить. Апрель для вас — месяц гармонии и баланса во всем. Избавьтесь от ненужного балласта в жизни и не торопитесь, для всего наступит свое время.

Водолей

Водолеи в этом месяце посмотрят на мир другими глазами. Ваши взгляды трансформируются и вы увидите то, что не замечали раньше. Возможно получение информации, которая коренным образом изменит вашу жизнь. Вы захотите перемен, возможна смена места жительства, а может даже переезд в другую страну. Есть вероятность получения дополнительного источника доходов. Вас ждут приятные встречи с друзьями.

Рыбы

Для Рыб слово выбор станет ключевым в этом месяце. Вы будете думать о смене работы, квартиры или о поиске новых отношений. Окружающие заставят вас отстаивать свои взгляды на окружающий мир, а также свое личное пространство. Также придется сражаться за уже достигнутое. В апреле вам предстоит судьбоносная встреча с мужчиной, рождённым под знаком Рака, Рыбы или Скорпиона, представителя творческой профессии. Все будет развиваться внезапно, быстро, и возможно, вы даже отправитесь романтическое путешествие.