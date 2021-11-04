«Потапов-фест» якутского режиссера в Пскове — с участием Чыскыырай и Хатылаевых

С 26 ноября по 1 декабря 2021 г. в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина начинается уникальный проект «Потапов-фест», посвященный нашему земляку, талантливому режиссеру театра и кино, заслуженному деятелю искусств РС(Я) Сергею Потапову.

Инициаторами проекта «Потапов-фест» выступили Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России) в лице художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева и Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в лице Юрия Куприянова, министра МКиДР.

Фестиваль «Потапов-фест» — это инновационный творческий проект Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

На протяжении определенного времени команда Псковского театра наблюдала и изучала творчество Сергея Потапова. Организаторы фестиваля, восхитившись необычайной работоспособностью, творческой разножанровой одержимостью и верностью театральным канонам, решили провести целый фестиваль, посвященный творчеству нашего режиссера. Вот так родился «Потапов-фест»!

В программу фестиваля включеныспектакли режиссера из разных регионов России, будет показана ретроспектива фильмов Сергея Потапова.В фестивале примет участие Альметьевский татарский драматический театр со спектаклем «Та, которую не ждали» в постановке Сергея Потапова.

В рамках фестиваля состоится премьера спектакля «Зойкина квартира», репетиции которого начал в этом сезоне Сергей Потапов в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина.

Республику Саха представит Государственный театр коренных малочисленных народов Севера со спектаклем «Һуума» по пьесе Семена Ермолаева. Спектакль «Һуума» – лауреат республиканского театрального фестиваля «Сата», победитель международных и российских конкурсов и фестивалей.

Откроет фестиваль концерт этно-фолк-рок-джаз-певицы, актрисы театра и кино Валентины Романовой – Чыскыырай, в разные годы работавшей в тандеме с Сергеем Потаповым.

Государственный театр коренных малочисленных народов Севера организован в 2014 году на базе народного ансамбля танца народов Севера «Гулун». Уникальность коллектива заключается в объединении творчества национальных артистов и писателей, поэтов, драматургов. В репертуаре – театральные постановки на эвенском, эвенкийском, юкагирском, якутском и русском языках, а также зрелищные концертные номера народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В составе труппы театра руководители ансамбля народной музыки «Тэтим» Клавдия и Герман Хатылаевы – мастера-виртуозы игры на национальных инструментах (хомус, кырымпа, тангсыр) и исполнители авторских песен.

Благодаря фестивалю псковичи увидят не только спектакли, но и театрализованные представления «Хоенбугчаму — уhукту» («Моя любимая родина. Пробуждение») с участием народного ансамбля «Гулун» и народных артистов Республики Саха (Якутия) Клавдии и Германа Хатылаевых.