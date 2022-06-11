По всей Якутии установлен особый противопожарный режим

В связи с повышением классов пожарной опасности в лесах для недопущения массового возникновения лесных пожаров и иных ландшафтных (природных) пожаров на всей территории Якутии установлен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение главы республики подписано сегодня, 10 июня.

Такой режим будет действовать до особого распоряжения.

Правительству республики поручено установить при необходимости дополнительные требования пожарной безопасности.

По федеральному закону «О пожарной безопасности», такие требования предусматривают привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. Это может быть увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры.

На утро 10 июня на территории Якутии действовало 5 пожаров. К вечеру их число возросло до 19. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2881 га. По четыре пожара зарегистрировано в Алданском, Усть-Майском и Нерюнгринском районах, три – в Олекминском районе, два – в Оленекском районе, по одному – в Амгинском и Хангаласском районах.

С Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 10 июня 2022года № 613-РГ можно ознакомиться здесь.