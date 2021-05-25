Первый молодежный форум IT-АРКТИКА 2021 стартовал

25 и 26 мая 2021 года на базе Арктического государственного агротехнологического университета проходит открытый молодежный форум «IT-АРКТИКА 2021».

Отметим, что форум «IT-АРКТИКА 2021» это независимая площадка для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов – с участием трёх сторон – бизнеса, ИТ-разработчиков и государства. Комплекс мероприятий, направленных на активизацию творческой деятельности молодежи в сфере информационных технологий, создание благоприятных условий для поддержки одаренных детей, формирование компетентностей в области информационно-коммуникационных технологий, укрепление взаимодействия образовательных организаций в целях создания единого образовательного пространства Республики Саха (Якутия).







С приветственным словом на торжественной церемонии открытия перед собравшимися выступили Врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин, заместитель министра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Георгий Андреев, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства и образования РС (Я) Ольга Яшина, декан инженерного факультета АГАТУ Галия Кокиева, генеральный директор компании «Гого технолоджи», резидент ГАУ Технопарк «Якутия» Дмитрий Баишев, заведующая кафедрой «Информационные и цифровые технологии» Лаура Дарбасова и начальник отдела инновационных внедрений научно-исследовательской части АГАТУ Ариан Протопопов.

В своем приветственном слове Врио ректора АГАТУ поздравил участников с открытием форума и рассказал кратко об истории информационных технологий во всем в мире.

«Действительно современный мир не может себя видеть без информационных, цифровых технологий. Сейчас во всем мире и у нас в стране направления ИТ развивается с большими темпами. В интернет-технологиях самые первые шаги были начаты еще в 1961 г. на базе военных организаций США. С этого момента начинаются разработки для объединения при компьютерных технологиях и цифровых пространств. В 1974 г. появились новые статьи о новых возможностях цифровых и информационных технологиях. Уже в начале 80-х г. эти технологии развиваются настолько сильно, что американские военные и компьютеры объединяться в одну сеть. В конце 80-х годов к этому сетевому пространству уже объединились многие страны Европы и Азии. В нашей стране первые интернет-технологии появились в начале 90-х годов и с этого момента в России тоже начинается глобальное развитие цифровых информационных технологий. И надо сказать, что первый интернет-браузер был создан именно студентами. К сожалению, в мире есть страны, где не знают, что такое интернет, цифровые технологии. Есть страны, где это технология только на начальном этапе, но надо сказать, что благодаря политике государства и у нас в стране эти технологии настолько сильно вошли в нашу жизнь, что мы не можем себя подразумевать без смартфонов, планшетов. Сегодня мир конкурирует за информационными и цифровыми технологиями. А кто владеет информацией, тот владеет миром. Мы очень надеемся, что наши студенты будут разрабатывать новые технологии, новые формы, программы для того, чтобы стать востребованными специалистами во всем мире», – сказал Константин Кривошапкин.

От имени министерства образования и науки РС (Я) Ольга Яшина выразила признательность организаторам форума. Потому что действительно это открытая молодежная площадка, где будут обсуждаться самые актуальные вопросы в сфере ИТ технологий.

«Этот форум прежде всего собрал участников, которые интересуются сферой интернет-пространства, интернет-технологий. Действительно, для того чтобы развивать свои интересные идеи, проекты нужно ориентироваться в современном мире. Я уверена, что в ходе работы форума те предложения, проекты, которые будут озвучены участниками форума позволят экспертам в области ИТ взять на вооружении эти идеи нашего молодого поколения и выстроить стратегию будущего развития интернет пространства», — отметила Ольга Яшина.

Заместитель министра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Георгий Андреев в своём выступлении сказал, что все инновации, разработки информационных технологий они во вовсе мире исторически создаются студентами.

«Первые социальные сети, глобальные информационные платформы, крупные корпорации создавались студентами. Сейчас АГАТУ этим фестивалем берет флаг лидерства. Желаю всем участникам Форума активной, плодотворной работы, реализации намеченных планов и новых успехов», — приветствовал Георгий Андреев.

Декан инженерного факультета Галия Кокиева кратко подытожила, что тема ИТ в университете не впервые. Так как, университет ежегодно проводит региональный этап конкурса АгроНТИ, который ознакамливает обучающихся образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы (НТИ).

Начальник отдела инновационных внедрений научно-исследовательской части АГАТУ Ариан Протопопов высказал, что ИТ играют важную роль в жизни каждого человека.

«Отрадно, что наш университет выбрал путь цифрового развития и идет с ногу со временем. Сейчас, как показала практика, стало не важно, где человек работает, учится в дистанционном формате. Это стало нормой жизни. Проблема узких специалистов в крупных ИТ предприятиях нашей республики стоит остро. Для устранения этой проблемы надо модернизировать систему высшего образования», — оповестил Ариан Протопопов.

Генеральный директор компании «Гого технолоджи», резидент ГАУ Технопарк «Якутия» Дмитрий Баишев сказал, что данное мероприятие благоприятствует развитию ИТ в республике и пожелал провести форум ежегодно.

Напомним, что в рамках первого молодежного форума IT-АРКТИКА 2021 предусмотрены следующие мероприятия:

— Круглый стол «Цифровая информационно-образовательная среда: школа, ССУЗ-ВУЗ, производство»;

— Фестиваль 2D, 3D графики, компьютерной анимации;

— Конкурс инновационных проектов;

— Конкурс инфографики;

— Междисциплинарные Олимпиады для школьников;

— Научно-практическая конференция «Современные тренды в IT».