Открытый урок «Za Самбо» провели в Якутске

В рамках федерального партийного проекта «Za Самбо» продолжаются мероприятия, направленные на развитие и популяризацию этого отечественного вида спорта.

Открытый урок самбо провели в спортивном клубе «Славутич», где юные самбисты узнали об истории возникновения и развития этого вида единоборств. Также ребятам рассказали о правилах соревнований и экипировке самбистов, показали приемы.

«Более 20 образовательных учреждений республики включены в партийный проект. Хотелось бы отметить положительный опыт работы Алданского и Нерюнгринского районов, где уже активно реализовывают проект «Самбо в школу». В настоящее время совместно с Министерствами спорта и образования Якутии, координатором партийных проектов «Единой России» «ZаСамбо» и «Детский спорт» Иваном Даниловым мы решаем главный вопрос — подготовки тренерского состава», — отметил Президент Федерации Самбо региона Вячеслав Литавин.

С 20 по 23 апреля Федерацией самбо в городе Якутске пройдет Всероссийское соревнование по самбо среди юношей, приуроченное к 78-летию Победы в Великой отечественной войне.

Напомним, что 14 марта на Всероссийском форуме «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры. Речь не только об открытии залов в образовательных учреждениях, но и о строительстве специализированных центров в сельской местности. На базе которых будут подготавливать специалистов и обмениваться опытом.