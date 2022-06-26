Определился победитель конных скачек на приз главы Якутии

26 июня в Якутске состоялись республиканские конные скачки на лошадях чистокровной верховой породы на приз главы Республики Саха (Якутия).

На торжественном открытии мероприятия глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сердечно поздравил якутян и гостей республики с проведением долгожданного праздника любителей конного спорта.

«Мы должны поддерживать коневодов республики, занимающихся разведением лошадей верховой породы. В связи с этим мы с президентом Федерации конного спорта Якутии Русланом Еремеевичем ФЕДОТОВЫМ и правительством региона приняли решение установить призовой фонд ближайшего дерби в размере 2 млн рублей. Также принято решение учредить конные скачки «Национальное достояние» с призовым фондом 3 млн рублей для лошадей верховой чистокровной породы 4-х лет и старше, рожденных в Якутии. Эти соревнования пройдут в сентябре текущего года», — сообщил Айсен Николаев.

На торжественном мероприятии выступил президент Федерации конного спорта РС(Я), народный депутат Ил Тумэн Руслан Федотов. Приз главы Республики Саха (Якутия) с призовым фондом 5 млн рублей разыгран на дистанции 2400 метров среди лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы. Спонсор приза – правительство Республики Саха (Якутия). Победителем забега стал и 2,5 млн рублей выиграл скакун КРИТ Мегино-Кангаласского улуса, показавший результат 2 минуты 42 секунды. Второе место у – ЭЙР БЕН БАРС Усть-Алданского (1 млн 250 тыс. рублей), третье у – ЭЛЛИЗИУМ Нюрбинского (750 тыс. рублей), четвертое у – МЭИН КОНИГ Чурапчинского районов. (500 тыс. рублей).

Также на республиканских конных скачках на лошадях чистокровной верховой породы на приз главы Республики Саха (Якутия) проведены четыре забега на дистанции 800, 1000, 1600 и 2000 метров. В них раздельно приняли участие лошади чистокровной верховой породы 2-х лет, рожденные в Якутии, лошади чистокровной верховой породы 2-х лет и старше, лошади чистокровной верховой породы 3-х лет и старше, рожденные в республике, лошади чистокровной верховой породы 3-х лет и старше.

Спонсорами данных забегов стали Алмазэргиэнбанк, администрация г. Якутска, АО «Республиканская инвестиционная компания» и другие. Приз памяти заслуженного фермера России, заслуженного работника сельского хозяйства РС(Я) Константина Семеновича МАКАРОВА – Уекуйэ Куоста на дистанции 2000 м метров среди лошадей чистокровной верховой породы 3-х лет и старше выставили семья, родственники и друзья Константина Семеновича МАКАРОВА.

На скачках продюсерский центр «Чолбон продакшн» представил первый официальный тизер художественного фильма под рабочим названием «Спид Стар» о трехкратном победителе конных скачек на приз президента Республики Саха (Якутия).