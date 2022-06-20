Непобежденный в спорте – успешный в жизни

Летающему прыгуну Николаю Санникову – 75 лет.

Каждое время рождает своих героев. Ими могут стать политики, общественные деятели, воины или труженики села, люди, совершающие подвиги в экстремальных условиях – на войне, во время пожара или иных природных катастроф. Среди знаменитых людей народа саха можно было найти могучих силачей, непобедимых борцов, быстроногих бегунов, летающих прыгунов. В советские годы или в современном периоде выдающиеся спортсмены входят в национальную элиту. Однако во многих случаях их возносили на пьедестал, почитали и боготворили, когда они находились на вершине славы, с ними хотели дружить, приглашали на разные мероприятия. После завершения спортивной карьеры некоторые из них не могли найти себя в жизни, потому что все время до этого занимались только спортом, не имели профессии, не обладали достаточными знаниями или умениями, чтобы достойно трудиться и заслужить уважение уже своими успехами в работе. Но было и немало таких спортсменов, которые стали успешными людьми и после того, как ушли из большого спорта. Не почивая на лаврах, они проявили свои таланты на другом поприще и, как истинные чемпионы, и там стали лучшими уже в борьбе в жизни и на рынке.

Одной из таких знаковых личностей нашего народа был и остается Николай Александрович Санников. 20 июня он справляет свой бриллиантовый юбилей, знаменитому прыгуну исполнится 75 лет. Поскольку я не могу себя назвать знатоком якутских национальных прыжков, решил рассказать о нашем герое в тандеме с ушедшим из жизни моим другом Иннокентием Иннокентьевичем Птицыным, безоговорочным специалистом и профессионалом в сфере легкой атлетики и прыжков, используя материалы из его статей и книг, а также из фильма, подготовленного пять лет назад к предыдущему юбилею Николая Александровича.

Санников Николай Александрович

Мастер спорта ЯАССР. Мастер спорта РСФСР по национальным видам спорта (1971). Кандидат в мастера спорта СССР по легкой атлетике. Почетный мастер спорта РС(Я) по национальным видам спорта (2009).

Многократный рекордсмен республики. 15-кратный абсолютный чемпион Республики Саха (Якутия) по якутским прыжкам.

Окончил историческое отделение Якутского госуниверситета (1970).

1966-1970 – студент ЯГУ, историко-филологический факультет. Эпоха активных, рекордных выступлений на чемпионатах, Спартакиадах, Универсиадах и др. соревнованиях республики, зоне Сибири и Дальнего Востока, РСФСР, СССР.

1970-1972 – тренер по легкой атлетике ДЮСШ г.Якутска.

1972-1977 – учитель физкультуры в школе № 8. Школа в течение 5 лет удерживала Красное знамя победителей по всем видам спортивных соревнований.

1977-1978 – старший инструктор Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров ЯАССР.

1978-1979 – заместитель председателя областного совета ДСО «Спартак».

1979 – заведующий учебно-спортивным отделом Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров ЯАССР.

1979-1989 – заместитель председателя Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров ЯАССР.

1989-1994 – председатель Якутского республиканского совета ВДФСО профсоюзов.

С 1994 г. по настоящее время – директор фирмы ООО «Сахамедсервис».

Лауреат спорта РС(Я) ХХ века (2000). Заслуженный работник физической культуры Якутской АССР (1985). Ветеран физической культуры и спорта РС(Я) (2009). Ветеран профсоюзного движения РС(Я) (2002). Обладатель награды «Дархан» Министерства по делам молодежи РС(Я) за вклад в государственно-молодежную политику в XX веке (2000). Лауреат Ассоциации «Сахаада-спорт» XX века по национальным видам спорта (2000). В течение 22 лет неизменно попадал в «Десятку лучших спортсменов» года республики.

Награжден Почетными грамотами Президента РС(Я) (2002), Ил Тумэн (2012), Почетным знаком РС(Я) «Гражданская доблесть» (2012), почетными знаками «За заслуги в развитии физкультуры и спорта в ЯАССР» (1982), «За вклад в развитие национальных видов РС(Я)» (2017), юбилейными знаками «ХХ Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» (2017), «25 лет Ассоциации «Сахаада-спорт» (2017). Почетный гражданин Нюрбинского улуса (2002).

Санниковы – обладатели Знака «Семейная доблесть» Управления ЗАГС при Правительстве РС(Я) (2020).

Имя Николая Санникова пользуется огромным уважением в спортивной среде Якутии. Выдающийся мастер якутских национальных прыжков, один из самых почитаемых граждан республики, он был и остается образцом для подражания подрастающего поколения не только как выдающийся спортсмен, но и как человек, посвятивший почти полжизни – 28 лет – делу развития физической культуры и спорта в республике, а все оставшееся время – семейному бизнесу на ниве охраны здоровья своих соотечественников.

Родился Николай в 1947 г. в с.Нюрба Ленинского района (ныне Нюрбинский улус), в крепкой и дружной семье педагогов Санниковых. Отец Александр Николаевич работал директором детского дома, потом руководил первой электростанцией, промкомбинатом в п.Нюрба. Мать Ирина Федоровна всю жизнь проработала учительницей начальных классов. “Лучшего примера, чем мои родители, нельзя придумать. Они воспитали меня как следует, они сделали меня человеком.

Любовь к «необычным прыжкам» якутских богатырей привил маленькому Коле его дедушка Дмитрий Михайлович Кушатов, который заставлял его прыгать по меткам, раскладывая на лугу кусочки бересты или пучки травы.

Коля рос шустрым, бойким, любопытным мальчиком. В школьные годы он увлекался боксом, борьбой, волейболом, баскетболом, лыжами, тяжелой атлетикой, прыжками. Он принимал активное участие во всех поселковых и районных соревнованиях. Это приметил молодой учитель физкультуры, выпускник знаменитого Ленинградского физкультурного института имени Лесгафта Афанасий Михайлович Саввинов, бывший в то время одним из лучших прыгунов Якутии, и в 1963 г. предложил талантливому юноше серьезно заниматься прыжками. Вот он и стал единственным тренером будущего чемпиона. Мастерство его оттачивалось упорным трудом. Афанасий Михайлович научил Николая творчески и серьезно подходить к тренировкам.

Впервые его имя прозвучало на I Спартакиаде школьников Якутии. Тогда в далеком 1964 году учащийся Нюрбинской средней школы Коля Санников стал призером спартакиады по прыжкам куобах, заняв II место с результатом 35 м 92 см и установив свой первый рекорд республики среди юношей. Рекорд простоял 36 лет, обновил его в 2000 году также выпускник Нюрбинской средней школы Виталий Васильев. На тех соревнованиях юный Коля Санников выполнил норматив мастера спорта ЯАССР по сумме троеборья с результатом 111 м 61 см.

С этого времени имя Санникова начало греметь на всех площадках республики.

Первую свою триумфальную победу среди взрослых 19-летний выпускник школы Коля Санников одержал в 1966 году на V Спартакиаде народов Якутии. На той Спартакиаде установил три новых рекорда республики: в прыжках кылыы – 43 м 48 см, ыстанга – 40 м 78 см и в сумме троеборья – 120 м 95 см, уступив в прыжках куобах (36 м 69 см) всего сантиметр чемпиону в этом виде Н.Иванову. Второе место в прыжках кылыы и ыстанга занял выпускник Верхоянской средней школы того же года Иван Горохов, ставший также чемпионом в беге на 100 м.

Так началось их долгое соперничество, молодые и дерзкие прыгуны вскоре оттеснили известных мастеров М.Куприянова, И.Габышева, И.Андреева и других. Конкуренция Санникова и Горохова возвела якутские прыжки на невиданную высоту. Не только из-за технических результатов, но, самое главное, из-за зрелищности. В 70-е годы их соперничество собирало полные стадионы.

Это стало началом «эпохи Санникова». «Царствовал» Николай вплоть до 1977 года.

Феномен Санникова заключается в том, что он почти на всех соревнованиях становился чемпионом по всем трем дисциплинам – кылыы, ыстанга и куобах, и был непобедимым по сумме троеборья. На многих турнирах по национальным прыжкам он выигрывал все четыре золотые медали, а таких соревнований разных уровней за 14 лет активной спортивной деятельности было более 80. Рекорды улучшались ежегодно, иногда по нескольку раз за год. За годы своей карьеры Николай достиг следующих результатов: кылыы – 45 м 23 см, ыстанга – 44 м 18 см, куобах – 38 м 75 см, результат по сумме троеборья – 128 м 16 см.

Одаренный от природы, Николай Александрович покорял сердца любителей спорта на всех спартакиадах республики, зональных первенствах Сибири и Дальнего Востока. Его яркие победы до сих пор свежи в памяти тысяч якутян – зрителей этих соревнований, каждая его победа была всеобщей победой, он стал народным кумиром.

Сколько раз он побеждал на первенствах зоны Сибири и Дальнего Востока, универсиадах, спартакиадах, сколько раз устанавливал рекорды в национальных прыжках, прыжках в длину, в тройном – все привыкли к его победам и принимали это как должное. Да и он сам тоже, наверное, не помнит – не считал. Одно точно известно: Николай Александрович – единственный пятикратный абсолютный чемпион Спартакиады Манчаары по якутским прыжкам (1968, 1971, 1973, 1975, 1977). По этому показателю совсем чуть-чуть ему уступает другая легенда якутских прыжков Борис Ильин из Мегино-Кангаласского улуса (1990, 1993, 1995, 1997 и 2005 – среди ветеранов).

Николай активно выступал, побеждая на чемпионатах, спартакиадах, универсиадах республики, Сибири и Дальнего Востока, РСФСР, СССР. Он ставил рекорды в тройном прыжке, прыжках в длину, толкании ядра, копья и т.д.

Николай Санников закончил свои активные выступления в 1977 году, в 30 лет, став тогда в последний раз абсолютным чемпионом Спартакиады народов Якутии на призы В.Манчаары по национальным видам спорта. Он ушел непобежденным.

Его рекорды в якутских прыжках оставались непокоренными более 25 лет, а установленный им в далеком 1964 г. рекорд республики среди юношей, как мы уже упоминали выше, удерживал высокую планку целых 36 лет.

Николай Александрович оставил после себя достойных воспитанников. Более 10 лет на общественных началах он вел секцию по национальным прыжкам. Под его руководством занимались такие мастера спорта, как И.Горохов, В.Посельский, А.Гаврильев, А.Ким-Кимэн, В.Михайлов, А.Афанасьев, Д.Эверстов, Н.Адамов, П.Платонов, А.Прокопьев, С.Кривошапкин и др. Многим мастерам он дал пример вдумчивого, творческого отношения к технике прыжков, в методике тренировок, показал, как много значит хорошо продуманная система тренировки и подготовка к соревнованиям. На основе своего опыта наставничества он написал книгу «Учись прыгать», изданную в 1974 году. Это уникальное методическое пособие для молодых начинающих спортсменов по якутским национальным прыжкам сразу стало популярным и редким среди спортсменов.

За годы своей трудовой деятельности Николай Александрович как человек, одаренный организаторскими способностями, показал себя требовательным и принципиальным руководителем, энергичным, творчески вдумчивым, инициативным организатором физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. В период его руководства спорткомитетом республики и ВДФСО профсоюзов в районах и городах расширилась сеть ДЮСШ, значительно улучшились строительство материальной базы, обеспечение их техническим и прикладным оборудованием, завоз спортивных товаров, экипировка ведущих спортсменов, развивалось и совершенствовалось проведение учебно-тренировочных сборов, участие ведущих спортсменов на крупных международных турнирах.

Под его личным руководством в республике проводились первые международные турниры по боксу, «Золотой пояс» по вольной борьбе, чемпионаты СССР, России по вольной борьбе, боксу, лыжам и другим видам спорта. Проведение подобных соревнований и Якутии получает высокую оценку спортивного руководства СССР и России. Николай Александрович награждается дипломами и высокими наградами Республики Саха (Якутия).

С 1994 года по настоящее время, являясь генеральным директором фирмы ООО «Сахамедсервис», занимается поставкой медицинского оборудования для больниц и медицинских учреждений республики. Благодаря его инициативе и помощи, с привлечением внебюджетных средств, оснащены детская стоматологическая поликлиника, стоматологическая клиника при мединституте, полностью оборудован новый Центр материнства и детства для группы вилюйских районов с центром в г.Вилюйске, а также ряд центральных и городских медицинских учреждений Республики Саха (Якутия).

С именем Санниковых связано воплощение многих проектов в республике. Сегодня компания «Сахамедсервис», созданная Николаем Санниковым, является единственным в республике поставщиком медицинского оборудования и техники. Компания за более чем четвертьвековую свою деятельность зарекомендовала себя как надежный партнер, имеющий большой опыт по качественному и быстрому исполнению крупных государственных заказов. Большинство из них носит социальный характер. Ведь недаром в своей работе Николай Александрович преследует единственную цель – делать добро людям.

В рассказе о своей деятельности он немногословен: «С самого начала мы занимались оснащением стоматологических кабинетов, так как знали, что около 80% населения республики имеет проблемы с зубами. Сейчас по республике работает порядка 600 наших установок. Как нам сказали, в России на пальцах можно пересчитать магазины, подобные нашему. Второе основное направление нашей работы – это торгово-выставочный зал, мы были одними из первых, кто еще 20 лет назад организовал такой зал. Здесь мы работаем с республиканскими образовательными учреждениями. Еще одно направление появилось с 2005 года – это оптовая и розничная реализация медицинской техники. И наиболее важным я считаю открытие пункта проката инвалидной и реабилитационной техники для людей пожилого возраста, инвалидов, детей с ДЦП. Сказать о том, что я многого добился, довольно-таки сложно. Вообще, мне по жизни всегда везло на встречи с хорошими людьми. Есть поговорка, которая некоторым образом относится ко мне: “Оказаться в нужное время в нужном месте”. Мне таким образом везло по учебе, по работе, по жизни – повезло с супругой. Но нужно добиваться еще большего».

Гордость компании – производственная база, на которой с 2000 года “Сахамедсервис” занимается оснащением пищеблоков школ и больниц, позже стали поставлять в столовые и рестораны. Под руководством Н.А.Санникова сегодня трудится более 70 работников, имеется свой торгово-выставочный зал “Мир медицинской техники”, сеть магазинов “Товары для здоровья”, база с магазином в Нижнем Бестяхе, все эти объекты находятся в собственности компании. Это результат кропотливой и целенаправленной работы нашего юбиляра, который постоянно находится в поиске новых решений и свежих идей.

После насыщенного рабочего дня Николай Александрович с радостью возвращается в свое семейное гнездо. Это место, где любимые люди могут отдохнуть, что называется, и душой и телом. Дом этот супруги построили и обживали с большой любовью. И назвали его с выдумкой и своим смыслом – “Земля Санникова”.

Николай Александрович – отличный семьянин, чуткий и любящий муж. Они вместе уже 52 года и идеут рука об руку не только в счастливой семейной жизни, но и в бизнесе. Ирина Николаевна является учредителем и финансовым директором семейной фирмы. Она не только яркая и красивая женщина, но и тот человек, кто близок по духу. По ее инициативе дети привлечены к семейному делу. Сын Александр окончил факультет иностранных языков ЯГУ (английский язык) и Московский государственный институт международных отношений (международная экономика), трудился в Министерстве экономики РС(Я) в отделе инвестиций, сейчас он заместитель директора “Сахамедсервиса” по коммерческим вопросам. А дочь Татьяна окончила педагогический факультет ЯГУ, вначале работала исполнительным директором выставки ООО «Сахамедсервис». Сейчас у нее свое собственное дело, но она продолжает путь родителей. Внук Евгений окончил медицинкий институт и по совету бабушки также трудится на семейном предприятии.

Сегодня она вспоминает: “Коля был самый красивый, стройный, и очень знаменитый. Он все может – нет такого, что не было бы ему под силу. Такого второго больше не найдешь, просто не бывает. Я – единственный учредитель нашей фирмы, и не хочу, чтобы она заглохла. Поэтому я привлекаю в нее своих детей и внуков. Мне нравится, что они работают с нами, что я их вижу каждое утро, знаю, что они здоровы, ухожены”.

В их семье особое, сакральное отношение к числу 20. Мало того, что оба супруга родились 20 числа, так они еще и соединили свои судьбы 20 марта.

Дочь Татьяна делится своими мыслями: “Охарактеризовать папу одним словом нельзя. Я бы сказала, что он разносторонний, яркий человек, который с жадностью глотает каждый день и обожает узнавать что-то новое, интересное. Он очень любит общение, новые знакомства. Это человек-созидатель, человек-творец. Он любит все, что связано с развитием, с перспективами. Я папина дочь. Помню, как я бежала через все поле стадиона к папе за призом, который он выиграл на одном из соревнований, это была моя привилегия. Помню день, когда он уходил из спорта, спускал флаг на очередной спартакиаде”.

В семье Санниковых все любят спорт. Но хотя кроме двоих внуков них в семье нет больше активно занимающихся спортом, Николай Александрович уверен, что в новых поколениях Санниковых обязательно появится чемпион.

Внук Евгений говорит: “Я горжусь дедушкой и хотя прихожусь ему внуком, но называю его папой, так как с самого детства он меня воспитывал, и у меня к нему отношение именно как к отцу”.

Рассказывает двоюродная сестра Николая, известная общественница Капиталина Алексеева: «Колин отец Александр Николаевич был братом моей мамы, они с Ириной Федоровной были педагогами, так что по сравнению с нами (нас в семье было девять детей) он вырос в полной, достаточно обеспеченной интеллигентной семье. Но дядя Саня летом отправлял Колю к нам, чтобы он понюхал пороху, поработал с нами, прошел школу народной педагогики у нашей мамы. Потом у него обнаружились данные, он стал упорно заниматься спортом. После завершения своей карьеры долго работал в спорте. Потом он создал и развил свой бизнес – социально ориентированный, продает товары для здоровья. А не торгует водкой или табаком. Очень люблю брата, уважаю и ценю невестку Ирину Николаевну, племянников. Пожелаю, чтобы побольше таких семей было у нас в Якутии».

У Николая увлечение еще со студенческих лет – охота: “Еще когда я учился в ЯГУ, отец купил мне ружье и научил охотиться на уток. Страшно неприятная охота – потому что много комаров, и утки не всегда бывает много. Потом приохотился к летней и зимней рыбалке, охотился на зайцев и боровую птицу, добывал пушнину, позже стал ходить на крупную дичь – на лося, медведя. Моим компаньоном на протяжении почти 30 лет был Андрей Иванович Михеев”.

Николай Александрович признается: «Вы знаете, когда человек в работе и не бездельничает, он будет оставаться живым и здоровым, если при этом он соблюдает режим, делает зарядку по утрам, бегает, он не будет чувствовать себя старым». Пожелаем же мы и ему бодрости и долголетия, здоровья и семейного счастья, процветания семейного дела и продолжения традиций!