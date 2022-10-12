12.10.2022
14:30
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Конкурс

Наша землячка сыграет с Якубовичем

Якутянка приняла участие в легендарном шоу «Поле чудес»

Выпуск с нашей землячкой – Марией Андросовой выйдет в эфир 14 октября.

В подарок Леониду Якубовичу она привезла угощения и сувениры от якутских производителей. Также Мария сыграла ведущему на хомусе.

Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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