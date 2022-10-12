Наша землячка сыграет с Якубовичем

Якутянка приняла участие в легендарном шоу «Поле чудес» Выпуск с нашей землячкой – Марией Андросовой выйдет в эфир 14 октября. В подарок Леониду Якубовичу она привезла угощения и сувениры от якутских производителей. Также Мария сыграла ведущему на хомусе.

Фото: Соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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