16.05.2022
16:56
107

Красота & Здоровье

Национальная библиотека представляет выставку «Всемирный День памяти умерших от СПИДа»

День памяти — это возможность объяснить людям во всем мире, что жизни 60 млн. людей, живущих с ВИЧ, бесценны, а утрата 20 миллионов людей, умерших от СПИДа, невосполнима.

Республика Саха (Якутия) занимает 4 место по ДФО по числу зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. Когда мы думаем о СПИДе, перед нами встают не цифры статистики, а лица людей – тех, кого мы знаем и любим, и тех, с кем, возможно, никогда больше не встретимся. Эта эпидемия многолика и касается каждого.

Основные задачи этой памятной даты:
• Почтить память тех, кто умер от СПИДа;
• Поддержать тех, кто живет с ВИЧ и СПИДом;
• Повысить информированность и сознательность населения, искоренить стереотипы, связанные с ВИЧ/СПИД;
• Мобилизовать общество на борьбу с ВИЧ/СПИД;
• Узнать свой ВИЧ – статус!

https://old.nlrs.ru/exhibitions/den-spida-2022/

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх