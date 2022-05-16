Национальная библиотека представляет выставку «Всемирный День памяти умерших от СПИДа»

День памяти — это возможность объяснить людям во всем мире, что жизни 60 млн. людей, живущих с ВИЧ, бесценны, а утрата 20 миллионов людей, умерших от СПИДа, невосполнима.

Республика Саха (Якутия) занимает 4 место по ДФО по числу зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. Когда мы думаем о СПИДе, перед нами встают не цифры статистики, а лица людей – тех, кого мы знаем и любим, и тех, с кем, возможно, никогда больше не встретимся. Эта эпидемия многолика и касается каждого.

Основные задачи этой памятной даты:

• Почтить память тех, кто умер от СПИДа;

• Поддержать тех, кто живет с ВИЧ и СПИДом;

• Повысить информированность и сознательность населения, искоренить стереотипы, связанные с ВИЧ/СПИД;

• Мобилизовать общество на борьбу с ВИЧ/СПИД;

• Узнать свой ВИЧ – статус!

https://old.nlrs.ru/exhibitions/den-spida-2022/