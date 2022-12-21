МегаФон назвал самые интернет-активные города Якутии

Лидерами по времени в Сети стали жители Покровска. Ежемесячно на одного абонента здесь приходится более 35 Гб мобильных данных — вес полутора десятков фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 55% выше средней для городов Республики, сообщают специалисты по big data МегаФона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, сразу несколько населенных пунктов обходят по любви к интернету, а Якутск даже не вошел в пятерку активных городов, заняв лишь шестое место. На ноябрь топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

Покровск — 35 Гб на пользователя; Вилюйск — 31,7 Гб; Мирный — 30,5 Гб; Олекминск — 29,9 Гб; Томмот — 25,9 Гб.

Для сравнения обычно горожане в Якутии прокачивают по 22,5 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 17% и составлял 19,1 Гб. Рейтинг городов выглядел аналогично.

А вот по количеству телефонных звонков «пятерка» лидеров кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Нерюнгри, далее следуют Томмот, Алдан, Ленск и Среднеколымск. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 7 часов 40 минут, то общительные нерюнгринцы — 13 часов 45 минут.

«В условиях сурового климата Якутии роль интернета приобретает особое значение. С помощью смартфона и доступа в интернет наши абоненты решают множество повседневных задач, таких как досуг, образование, общение и работа. Наши инженеры непрерывно строят и модернизируют нашу сеть, обеспечивая стабильным скоростным интернетом не только крупные города Республики, но и небольшие удаленные села и поселки, чтобы абоненты имели непрерывный доступ в сеть, даже при высоких нагрузках», — отмечает директор Якутского отделения МегаФона Мария Мамедова.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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