Ледоход на реках Якутии проходит в соответствии с прогнозом

Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом, критических уровней воды не зарегистрировано. На территории Якутии задействовано 4 оперативные группы регионального управления МЧС России, в составе 44 человек и 14 единиц техники.

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Ленского района, нижняя кромка наблюдается в районе н.п. Нюя, уровень воды составляет 564 см, а верхняя в 20 км выше г.Ленск, уровень воды составляет 760 см при критическом 1410 см. Протяженность ледохода — 103 км, за сутки он продвинулся на 30 км. В соответствии с прогнозом Якутского управления гидрометеослужбы вскрытие реки на участке Табага – Якутск – Кангалассы г.Якутск ожидается 16-18 мая.

На реке Нюя нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже г.п. Курум, уровень воды составляет 489 см, а верхняя кромка – у н.п. Орто — Нахара, уровень воды составляет 420 см. Протяженность ледохода — 162 км. За сутки ледоход продвинулся на 30 км.

На реке Олекма наблюдаются незначительные колебания уровней воды за сутки, на участке Джикимда – Куду – Кюель лед подняло, наблюдаются закраины и суточный подъем уровня воды составил не более 10 см. У гидропоста Токко наблюдаются подвижки льда, разводья, колебания уровня воды составляют 20-40 см за сутки. В ближайшие сутки – двое, на р. Чара у г/п Токко ожидается ледоход, а 14-16 мая ожидается вскрытие реки на участке Джикимда – Куду – Кюель.

В верхнем течении реки Витим, на территории Забайкальского края наблюдаются подвижки льда, суточный подъем уровня воды 2-5 см, а на участке Бодайбо-Мама Иркутской области, суточный рост составил 2-15 см, местами наблюдаются закраины, полыньи и вода на льду. Вскрытие реки на территории Якутии ожидается 14-16 мая.

На всем протяжении реки Алдан и их притоках продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 5 до 35 см за сутки, местами отмечается вода на льду, закраины и потемнение льда. Вскрытия реки на участке Суон – Тит – Томмот ожидается 14-16 мая, Усть-Миль – Петропавловск – Эльдикан 15-17 мая.

В верхнем и среднем течении реки Амга (левый приток р.Алдан) уровень воды за сутки повысился на 60 – 90 см, у с.Амга отмечаются подвижки льда, уровень воды составляет 296 см при критическом 924 см. Прогноз вскрытия реки Амга: 13-16 мая ожидается вскрытие реки на участке Амга – Терють, что на 4-5 суток позже нормы.

На р.Вилюй в пределах Сунтарского района рост уровней воды за сутки составил 20 – 70 см, наблюдаются подвижки льда и разводья. На участке Нюрба – Вилюйск продолжается подъем уровней воды от 20 до 40 см за сутки. В ближайшие сутки — двое на участке Крестях — Сунтар ожидается ледоход. На реках севера и северо- востока сохраняется зимний режим.

«Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом, в целом вскрытие рек происходит по датам, близким к среднемноголетним значениям. Критических уровней воды не зарегистрировано, резких повышений не наблюдается. За сутки проведен мониторинг паводковой обстановки и аэрофотосъемка над участками мест проведения превентивных работ на территории Амгинского и Ленского районов, также профилактические мероприятия с населением. Сегодня запланировано применение БАС для проведения аэрофотосъемки в Ленском, Алданском и Амгинском районах», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).