Курение кальяна приводит к туберкулезу!

«Курение кальяна может привести к заражению туберкулезом», — нарколог Надежда Хоютанова.

В наше время определенную популярность приобрели кальяны. К нему проявляют интерес, как курильщики, так и некурящие. На протяжении довольно длительного времени кальян является незаменимым атрибутом отдыха практически в любой компании и не сдает свои позиции.

Но так ли он безвреден, как его описывают? Разобраться с вопросом нам помогла врач нарколог Якутского республикнского наркологического диспансера Надежда Хоютанова.

— Действительно, кальян не так безвреден, как его описывают. Принято считать, что кальян является безопасной альтернативой сигаретам, что кальян расслабляет и снимает стресс. Но это все мифы.

Ясно одно – кальян так же, как и никотин, вызывает привыкание.

Во-вторых, табачные смеси для кальяна не проходят контроль и сертификацию, поэтому невозможно установить их истинное наполнение.

В-третьих, научно установлено, что в дыме ароматного табака есть соединения, которые вызывают рак. Также курение кальяна повышает риск заболеваний туберкулезом и гепатитом А. Много среди активных потребителей кальяна регистрируется и различных вирусных заболеваний по типу герпеса. Общая колба — идеальное место для размножения бактерий и передачи их от человека к человеку. Лишь дезинфекция хлором или спиртосодержащей жидкостью может убить эти бактерии.

К сожалению об этом не принято говорить и кальян активно употребляет во время своего досуга наша молодежь, которая верит уверениям продавцов о его абсолютной «безвредности». Более того читает это увлечение крутым…

Мой совет тем кто курит и «балуется» кальяном – хорошо подумайте, прежде чем впускать в свой организм неизвестные химические вещества. Пойдет ли это вам на пользу.