Коллекции дизайнеров из Якутска Ganchi и MARFAFEDOROVA на Московской неделе моды



В столице завершилось самое масштабное событие российской фэшн-индустрии — Московская неделя моды. Крупнейшее культурное событие посетило более 1,6 мнл зрителей. Своё видение моды нового сезона показали более 450 дизайнеров из России, их работы были представлены на знаковых площадках Москвы — в «Зарядье», на «ВДНХ», Тверской площади, в ГУМе и станции метро «Маяковская». Из 900 заявок на участие, экспертным советом были отобраны 84 дизайнера, для показа коллекций на ВДНХ. Среди них и якутские бренды «Ganchi» и «MARFAFEDOROVA».

Ganchi (Якутск)

Бренд Ganchi из Якутска, известный своими яркими моделями из трикотажа, представил новую коллекцию в сдержанных пастельных тонах. В основе коллекции был фактурный стираный хлопок. Образы, проникнутые культурой Азии, дополнены геометрическими серьгами и разноцветными панамами. Особого внимания заслужили сумки: плетеные модели чередовались с объёмными формами и цветочным принтом. Коллекция «Нотки Азии» наполнена воздухом и лёгкостью, одежда не стесняет движений, при этом повторяя изгибы тела.

фото: https://disk.yandex.ru/d/nTWA8UQA1QjP0Q

видео: ВДНХ — Яндекс.Диск (yandex.ru)

MARFAFEDOROVA (Якутск)

Под музыкальное сопровождение Zventa Sventana на подиум модели выходили босиком, чтобы передать силу и хрупкость современной девушки. Дизайнер из Якутска представила сумбур красок и необычных фактур. Просторные платья свободного кроя уживались со строгими геометрическими образами, пастельные тона сочетались с цветочными рисунками. Не обошлось и без визитной карточки дизайнера — принта в виде фигуры лошади с шахматной доски.

фото: https://disk.yandex.ru/d/b4WgaKpGH1yU2w

видео: ВДНХ — Яндекс.Диск (yandex.ru)

Московская неделя моды знакомила публику с лучшими российскими брендами не только на подиуме: также работали пять маркетов, которые объединили 225 брендов. Там можно было приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары. На протяжении всего мероприятия работал профессиональный B2B-шоурум в Гостином дворе.



138 брендов представили свои коллекции в категориях: женская и мужская одежда, детская одежда, верхняя одежда, сумки, аксессуары, бижутерия. 249 байеров из 40 городов России, а также Белоруссии, Казахстана и Вьетнама посетили шоурум за 7 дней.



На 35 площадках в рамках Московской недели моды проходил фестиваль «Модная столица», центром фестиваля стала Тверская площадь. На площадках проведено более 1300 мастер-классов, 110 концертных программ, порядка 50 показов мод различных исторических эпох, а также молодых российских дизайнеров, 42 лекции, 105 показов фильмов и более 300 анимационных программ.



В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоялось семейное мероприятие, посвященное детской моде и стилю, – «Модный Техноград». Ключевым событием стал показ коллекций детской одежды от российских брендов и дизайнеров. Особенность Московской недели моды – большое количество открытых мероприятий, на которых смогли побывать все желающие.