Какие общественные пространства будут благоустроены в 2024 году: Якутия готовится к рейтинговому онлайн-голосованию

С 15 апреля по 31 мая 2023 года пройдет Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году. Рейтинговое голосование проводится в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда». С 2019 года в России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 11,8 тыс. общественных территорий.

Рейтинговое голосование направлено на вовлечение жителей к вопросам формирования комфортной городской среды. В этом году Якутия представит в голосовании 50 территорий в 21 населенном пункте: города Якутск, Алдан, Томмот, Вилюйск, Ленск, Мирный, Удачный и Нерюнгри, поселки Нижний Куранах, Сангар, Айхал, Нижний Бестях, Чульман, Мохсоголлох и Жатай, села Амга, Чапчылган, Улахан-Ан, Павловск, Намцы, Даппарай.

Ознакомиться с проектами и отдать свой голос за понравившийся объект можно будет с 15 апреля на Всероссийской онлайн-платформе 14.gorodsreda.ru. По условиям голосования, принять участие в отборе территории могут все граждане, начиная от 14 лет. Каждый участник сможет выбрать одну территорию благоустройства относительно своего места и адреса проживания. Таким образом, благоустройство территории в том или ином населенном пункте будет зависеть от голоса каждого якутянина.

«Мы должны обеспечить голосование 76 700 человек в республике. Именно от наших голосов зависит, какой объект подлежит для благоустройства в городах и селах Якутии. Поэтому призываем всех жителей республики, представителей бизнес-сообщества, общественных организаций принять активное участие в рейтинговом голосовании. Поселения-победители получат субсидию на благоустройство своих территорий», — отметили в Управлении архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

За последние годы в Якутии примером консолидации и активной вовлеченности населения в благоустройство общественных пространств являются города Якутск, Нюрба, Олекминск, села Сунтар, Ытык-Кюель, Амга и Майя.

Отметим, сегодня на сайте ДОБРО.РФ продолжается регистрация волонтеров для поддержки Всероссийского онлайн-голосования. Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн-голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству.