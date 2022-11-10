10.11.2022
17:07
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Красота & Здоровье

Как выявить и предотвратить колоректальный рак?

Что такое рак толстой кишки, причины его возникновения, насколько он распространен и что каждый из нас может сделать, чтобы защитить себя и близких — рассказывает Алексей Зуев, врач хирург-онколог ЯРОД.

Уважаемые Якутяне:
В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в РС(Я)» Нацпроекта «Здравоохранение» запущен скрининговый проект «Онкопоисксаха.рф», нацеленный на активное выявление рака.

Для участия необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте – https://онкопоисксаха.рф
2. Пройти анкетирование, по итогам которого программа предложит пройти медицинское обследование.
3. Результаты поступят в Ваш личный кабинет на сайте https://онкопоисксаха.рф

Проект дает возможность каждому пройти бесплатно скрининг рака легкого, печени, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы.

Соцсети ЯРОД:
ТГ: https://t.me/oncosakha
VK: https://vk.com/oncosakha
Сайт: https://onco.mzsakha.ru/

Фото: видео - пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯРОД

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