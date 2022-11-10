Красота & Здоровье
Как выявить и предотвратить колоректальный рак?
Что такое рак толстой кишки, причины его возникновения, насколько он распространен и что каждый из нас может сделать, чтобы защитить себя и близких — рассказывает Алексей Зуев, врач хирург-онколог ЯРОД.
Уважаемые Якутяне:
В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в РС(Я)» Нацпроекта «Здравоохранение» запущен скрининговый проект «Онкопоисксаха.рф», нацеленный на активное выявление рака.
Для участия необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте – https://онкопоисксаха.рф
2. Пройти анкетирование, по итогам которого программа предложит пройти медицинское обследование.
3. Результаты поступят в Ваш личный кабинет на сайте https://онкопоисксаха.рф
Проект дает возможность каждому пройти бесплатно скрининг рака легкого, печени, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы.
Соцсети ЯРОД:
ТГ: https://t.me/oncosakha
VK: https://vk.com/oncosakha
Сайт: https://onco.mzsakha.ru/
+7 (999) 174-67-82
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