Как выявить и предотвратить колоректальный рак?

Что такое рак толстой кишки, причины его возникновения, насколько он распространен и что каждый из нас может сделать, чтобы защитить себя и близких — рассказывает Алексей Зуев, врач хирург-онколог ЯРОД.

Уважаемые Якутяне:

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в РС(Я)» Нацпроекта «Здравоохранение» запущен скрининговый проект «Онкопоисксаха.рф», нацеленный на активное выявление рака.

Для участия необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте – https://онкопоисксаха.рф

2. Пройти анкетирование, по итогам которого программа предложит пройти медицинское обследование.

3. Результаты поступят в Ваш личный кабинет на сайте https://онкопоисксаха.рф

Проект дает возможность каждому пройти бесплатно скрининг рака легкого, печени, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы.

Соцсети ЯРОД:

ТГ: https://t.me/oncosakha

VK: https://vk.com/oncosakha

Сайт: https://onco.mzsakha.ru/