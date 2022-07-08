Как проходила олимпиада «Туймаада». Мнение членов жюри

В рамках II Международных интеллектуальных игр прошла в этом году 29 международная олимпиада «Туймаада» по математике, физике, информатике и химии. В ней приняли участие …. детей с … стран и … регионов России. В оценке работ было задействовано …. членов жюри.

Математика

Проверка олимпиадных заданий по математике шла непрерывно с 3 по 7 июля, эксперты проделали огромный пласт работы,- рассказал представитель комиссии, преподаватель Республиканского лицея-интерната Эрчимэн Избеков.

По его словам, олимпиадные задания формируют исследовательские навыки, готовят к подготовке в лучшие вузы. В составе авторитетного жюри – члены методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по математике. Они же проверяли олимпиадные задания международной олимпиады, так называемого Чемпионата мира по математике.

Традиционно олимпиада включает восемь задач, причем сложность заданий с каждым разом возрастает. Для решения двух последних заданий требуется особенно тщательная и углубленная подготовка.

«Для призеров олимпиады «Туймаада» открываются двери профильного института Северо-Восточного федерального университета. Для иностранных участников победа в международной олимпиаде также дает свои собственные преференции при поступлении в высшие учебные заведения. Олимпиада высоко ценится на международном уровне», — рассказал он.

В этом году в олимпиаде «Туймаада» принимали участие члены национальных сборных Казахстана, Румынии и других стран. Олимпиада является важным шагом на пути к подготовки к другим международным олимпиадам. В частности, член сборной Казахстана стал абсолютным победителем олимпиады, решив сложные задания на 100%.

Информатика

Как отметила заведующая кафедрой «Информационные технологии» Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», председатель жюри по информатике Наталья Николаева, число участников по сравнению с прошлым годом выросло с 46 до 61.

«В связи с тем, что олимпиада в этом году проходила в рамках МИИ, увеличили также число награждаемых до 45% от числа участников. Абсолютным победителем стал Артем Кутузов, ученик СУНЦ Уральского федерального университета им. Ельцина. Артём показал абсолютный результат по итогам первого дня. Второе место занял ученик этой же школы Александр Резниченко. Они успешно поборолись с очень сильными соперниками из Румынии, Сингапура и Казахстана. Хотелось бы отметить также участника из Румынии Александру Лучьянов, который также, как и Резниченко, показал абсолютный результат второго дня. Более 800 баллов из 900 набрали вышеназванные участники, а также Ю Жеюан из Сингапура», — рассказала председатель жюри.

Олимпиадники решали задачи на разные темы и алгоритмы, в частности, на комбинаторику и «жадный» алгоритм, динамическое программирование, теорию чисел и теорию графов. Участникам впервые была предложена интерактивная задача. Её предложил бывший участник олимпиады «Туймаада» и лидер сборной республики, член жюри, программист компании «Яндекс» Василий Булатов.

«Олимпиада прошла на очень высоком уровне. В частности, победитель является одним из лучших учеников России, победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников», — отметила Наталья Николаева..

Химия

Более 80 учащихся приняли участие в олимпиаде по химии, отметила заместитель председателя жюри, и.о. директора Института проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Марина Соколова.

— В олимпиаде по химии приняли участие 45 школьников в старшей группе, 36 – в младшей. Самая большая команда представлена Казахстаном, в ее составе – призеры Менделеевской олимпиады. Приехала очно команда из Казани. В целом, на олимпиаде представлены сильные российские команды, представители СУНЦ федеральных университетов. Два якутянина – Другин Вольдемар и Баженова Наталья – стали призерами олимпиады.

Марина Дмитриевна выделила сильный состав жюри – студентов МГУ и СПбГУ, которые в школе прошли через Малую академию наук. В состав жюри вошли двое аспирантов из Южной Кореи.

По ее словам, особенностью олимпиады по химии в этом году стали авторские задачи, высокий уровень участников и широкое международное участие.

Физика

В олимпиаде по физике приняло участие 84 школьника, в том числе 29 – в младшей лиге. Как отметил заведующий кафедрой радиофизики и электроники Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, председатель жюри по физике Ефим Неустроев, олимпиада включает теоретические задачи.

В будущем эксперт предлагает восстановить экспериментальный тур в том или ином формате с участием очно-дистанционного участия. Это позволит проводить измерения, собирать экспериментальные установки для получения тех или иных физических параметров для изучения законов физики.

Честность выполнения заданий в дистанционном формате проверяется системой прокторинга с использованием двух камер.

«Уровень олимпиадников остается традиционно высоким. Сильные ребята из Казахстана, Румынии, регионов России. Они подтвердили свой высокий уровень», — отметил председатель жюри.

Абсолютным победителем старшей лиги учащийся из Казахстана Нуртаев Даир. Среди старших классов победителем стал школьник из Румынии. Якутяне стали бронзовыми призерами в старшей лиге – Санников Георгий и Дьячковский Михаил, учащиеся Республиканского лицея-интерната.