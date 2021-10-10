Интернат в Чапаево под обсерватор предложил Оперштаб улуса для удобства хангаласцев

Интернат Малой академии науки — единственное соответствующее в Хангаласском районе здание под развертывание инфекционных коек. Это мнение экспертов — санитарных врачей, эпидемиологов, врачей-организаторов, руководства регионального Роспотребнадзора, Хангаласской ЦРБ и Минздрава. Об этом сообщил заместитель главы по социальным вопросам Хангаласского района, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владислав ГОЛОКОВ. Он также подчеркнул, что на данный момент в здании интерната детей нет, оно пустует, передает ЯСИА.

«С 17 марта 2020 года, момента создания оперативного штаба Хангаласского улуса по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, руководством Роспотребнадзора по республике в Хангаласском районе и центральной районной больницы перед нами был поставлен вопрос предусмотрения обсерватора на территории улуса. Комиссия оперштаба улуса рассматривала все здания (муниципального и другого статуса), которые под это соответствовали бы (специальные критерии развертывания)», — сказал Владислав Голоков.

По всем критериям подошел интернат Малой академии наук в селе Чапаево. В апреле 2020 года республиканским оперативным штабом интернат был утвержден как обсерватор и функционировал до осени 2020 года.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в улусе, в районный оперштаб в сентябре этого года обратилось руководство Хангаласской центральной районной больницы с просьбой поставить вопрос перед республиканским оперштабом об организации развертывания на период эпиднеблагополучия в улусе инфекционных коек на базе интерната Малой академии наук Якутии, так как здание интерната — единственное в районе, которое соответствует всем необходимым медицинским и эпидемиологическими критериям», — сказал замглавы.

Вопрос возобновления работы обсерватора рассмотрели на заседании оперштаба улуса и направили письмо в республиканский оперштаб. Так, 29 сентября вышел приказ министерства образования и науки Якутии о передаче здания общежития Малой академии наук Якутии медицинским организациям для развертывания инфекционных отделений для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в соответствии с решением оперативного штаба.

Замглавы отметил, что сегодня совместно с руководством Минобрнауки Якутии, Хангаласской центральной районной больницы и Малой академии наук был составлен акт соответствия интерната под размещение инфекционных коек. Членами комиссии было принято положительное решение о соответствии.

«Администрация района просит открыть дополнительные койки именно для удобства жителей района. Повторюсь, что здание — единственное соответствующее в улусе под развертывание инфекционных коек. Это мнение экспертов — санитарных врачей, эпидемиологов, врачей-организаторов, руководства Роспотребнадзора, Хангаласской ЦРБ и Минздрава», — сказал Голоков.

Он также добавил, что очный образовательный процесс на данный момент в академии не ведется. Тем самым детей в интернате нет, помещение пустует.