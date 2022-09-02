Глава Якутии поручил до семи вечера восстановить электроснабжение в Удачном!

На утро 2 сентября без электроэнергии находятся порядка 8,5 тысячи человек и ряд социальных объектов

Глава Якутии в пятницу на заседании оперштаба поручил до семи вечера восстановить электроснабжение в Удачном, которое было нарушено из-за пожара на городском коллекторе.

«На утро 2 сентября без электроснабжения находятся порядка 8,5 тысячи человек и ряд социальных объектов — 2 школы и 3 детских сада. Поручил в кратчайшие сроки провести расследование по выявлению причин возгорания. До 19:00 электроснабжение должно быть запущено по постоянной схеме, после чего возобновлена связь. Все школы и детские сады с завтрашнего дня должны работать в штатном режиме», — сообщил в своем телеграм-канале Айсен Николаев.

Из-за ограничений сегодня отменены занятия в школах. Сообщается, что, помимо электрокабеля, повреждены линии ВОЛС, есть проблемы со стационарной и сотовой связью.

Как информирует МинЖКХ Якутии, теплоснабжение и водоснабжение в Удачном подается в штатном режиме. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения на одной цепи. По мере восстановления энергетики будут запитывать потребителей.