Фотофакт: Айсен Николаев и главный тренер РФ по боксу

Сегодня с главным тренером сборной РФ по боксу Виктором Борисовичем Фархутдиновым поговорили о развитии бокса в республике и о нашем дальнейшем сотрудничестве. Обсудили вопросы проведения первого международного турнира по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера РФ и РС (Я) Артура Иннокентьевича Пахомова, который пройдет в Якутске в 2023 году и который намерены сделать регулярным.

Благодарю Виктора Борисовича за поддержку бокса в республике — пишет глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.