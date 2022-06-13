13.06.2022
15:36
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Спорт

Фотофакт: Айсен Николаев и главный тренер РФ по боксу

Сегодня с главным тренером сборной РФ по боксу Виктором Борисовичем Фархутдиновым поговорили о развитии бокса в республике и о нашем дальнейшем сотрудничестве. Обсудили вопросы проведения первого международного турнира по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера РФ и РС (Я) Артура Иннокентьевича Пахомова, который пройдет в Якутске в 2023 году и который намерены сделать регулярным.

Благодарю Виктора Борисовича за поддержку бокса в республике — пишет глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

В Якутии состоится международный турнир по боксу среди юношей
Фото: https://t.me/aisen_nikolaev
Источник: https://t.me/aisen_nikolaev

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