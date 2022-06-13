13.06.2022
15:36
189
Спорт
Фотофакт: Айсен Николаев и главный тренер РФ по боксу
Сегодня с главным тренером сборной РФ по боксу Виктором Борисовичем Фархутдиновым поговорили о развитии бокса в республике и о нашем дальнейшем сотрудничестве. Обсудили вопросы проведения первого международного турнира по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера РФ и РС (Я) Артура Иннокентьевича Пахомова, который пройдет в Якутске в 2023 году и который намерены сделать регулярным.
Благодарю Виктора Борисовича за поддержку бокса в республике — пишет глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.
Фото: https://t.me/aisen_nikolaev
Источник: https://t.me/aisen_nikolaev
#айсен николаев#республика саха (якутия)#Фотофакт: Айсен Николаев и главный тренер РФ по боксу#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.06.2022
124
13.06.2022
178
13.06.2022
128
13.06.2022
188
13.06.2022
478
13.06.2022
792
13.06.2022
1430
13.06.2022
2979
13.06.2022
789
13.06.2022
334
13.06.2022
512
13.06.2022
460
13.06.2022
295
13.06.2022
1179
13.06.2022
222
13.06.2022
1213
13.06.2022
696
13.06.2022
253
13.06.2022
410
13.06.2022
627
13.06.2022
2009
12.06.2022
4817
12.06.2022
598
12.06.2022
1926
12.06.2022
1028
12.06.2022
750
12.06.2022
787
12.06.2022
759
12.06.2022
311
12.06.2022
456
12.06.2022
364
12.06.2022
488
12.06.2022
1708
12.06.2022
1256
12.06.2022
353
12.06.2022
687
12.06.2022
456
12.06.2022
987
12.06.2022
348
12.06.2022
371
12.06.2022
314
12.06.2022
349
12.06.2022
338
12.06.2022
713
ТОП НОВОСТИ
11.06.2022
16342
12.06.2022
11294
08.06.2022
11280
09.06.2022
10124
09.06.2022
8806
10.06.2022
7740
08.06.2022
7616
10.06.2022
7606
Добавить комментарий