01.01.2023
20:33
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Красота & Здоровье

Если в праздники нужен врач…

Напоминаем, в праздничные выходные дни Служба единого номера 122 по вопросам, связанным с организацией медицинской помощи — вызов врача на дом, запись на прием к специалистам, работает в режиме медицинских организаций:

Горячая линия Министерства здравоохранения предоставляет справочную информацию, консультирует население по вопросам коронавирусной инфекции — в круглосуточном режиме.

Так, работают каналы:

— для записи на прием к врачу, для вызова медицинского работника на дом при симптомах простудного заболевания (кнопка «2») с 08.00 до 17.00

— ГАУ РС (Я) ЯГБ №3 (кнопка «0») с 09.00 до 17.00

— ГАУ РС (Я) ПОЛИКЛИНИКА №1 С 09.00 ДО 17.00

— ГАУ РС (Я) РКБ №3 С 09.00 ДО 15.00

— ГУА РС (Я) ЯГБ №2 С 09.00 ДО 17.00

— ГАУ РС (Я) МЦЯ С 09.00 ДО 17.00

Также, в поликлиниках города Якутска работают кабинеты неотложной помощи, узнать режим работы можно, позвонив на единый номер 122, дополнительная кнопка 2 и 3.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Минздрава РС (Я).

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