Елена Борисова призвала прививать детей

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Якутии остаётся напряжённой и находится в режиме повышенной готовности. На 24 сентября 2021 года по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в регионе выявлено 195 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова.

За последние сутки в Якутске выявлено 119 случаев заболевания ковидом; в Мегино-Кангаласском районе – 9 случаев; Нерюнгринском, Сунтарском, Чурапчинском районах — по 7 случаев; Среднеколымском, Усть-Алданском — по 5; Ленском, Хангаласском – по 4, Вилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Таттинском – по 3, Верхоянском, Намском, Томпонском, Усть-Майском – по 2, Алданском, Амгинском, Горном, Жиганском, Момском, Оймяконском, Оленекском, Эвено-Бытантайском районах — по одному случаю.

Министр особое внимание обратила на рост заболевания среди детей. «Из 195 случаев – 41 случай зарегистрирован среди детей. Из них до 1 года – 3 случая, от 1 года до 6 лет – 10 случаев, от 7 до 14 лет – 20 случаев, от 15 до 17 лет – 8 случаев», – сообщила Елена Борисова.

Министр напомнила, что сегодня дети не подвержены вакцинации от новой коронавирусной инфекции, поэтому призвала прививать детей от гриппа. «Уже есть доказательная база о том, что прививка от гриппа также защищает и от ковида. Наиболее легко заболевание протекает у людей, вакцинированных и от коронавируса, и от ковида, а также у лиц, которые ранее прививались «Превенаром», – сказала Борисова и призвала посетить пункты вакцинации и сделать прививки от новой коронавирусной инфекции и гриппа, чтобы защитить себя и своих близких.

Также Елена Борисова сообщила, что из 195 новых случаев, люди старше 60 лет составляют 19%. Министр напомнила, что на территории Якутии действует указ Главы республики, которым утверждены меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Согласно указу, при действующем режиме повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции, а работающие граждане старше 65 лет – на удалённом режиме работы.

По данным оперштаба за сутки лабораториями республики проведено 5 502 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 444 867 тестов.