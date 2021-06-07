Для тушения лесных пожаров в Якутии наращиваются силы Авиалесоохраны

Сегодня для борьбы со вспышкой пожаров в Якутии в 3,5 раза увеличен межрегиональный отряд парашютистов-десантников Авиалесоохраны (с более 50 до более 170 человек).

Для тушения лесных пожаров с применением взpывного метода 9 июня в Якутию прибудут еще 54 парашютиста-десантника и 2 летчика-наблюдателя Федеральной Авиалесоохраны

Палы травы, не затушенные костры и грозы стали причиной вспышки лесных пожаров в Якутии. Режим ЧС введен в Томпонском районе на востоке, в Нюрбинском и Верхневилюйском районах на западе региона.

В течение июня в северо-западной, центральной, восточной и юго-западной частях Республики Саха (Якутия) ожидаются чрезвычайные лесопожарные риски по условиям погоды.

В связи с осложнением ситуации и неблагоприятным прогнозом ее развития идет активное наращивание сводного федерального и регионального отряда парашютистов-десантников.

Увеличение сил Лесного спецназа Авиалесоохраны имеет определяющее значение для тушения и ликвидации лесных пожаров в Якутии, т.к. только команды парашютистов-десантников способны работать в тайге в автономных условиях, что особенно важно для региона, более 95% лесов которой – труднодоступные и удаленные территории.

Уже более недели на тушении пожаров в Якутии работают 52 парашютиста-десантника Федеральной Авиалесоохраны.

Сегодня дополнительно в аэропорт столицы региона — Якутск прибыли 55 парашютистов-десантников Хабаровской Авиалесоохраны, а в аэропорт одного из крупнейшего городов Якутии — Мирного, прибыли 120 парашютистов-десантников Приморской Авиалесоохраны.

Таким образом, численность межрегионального отряда Авиалесоохраны возросла в 3,5 раза.

Для тушения лесных пожаров с применением взpывного метода 9 июня в Якутию прибудут еще 54 парашютиста-десантника и 2 летчика-наблюдателя Федеральной Авиалесоохраны.

Сегодня на тушении 31 лесного пожара в Якутии на площади. пройденной огнем 6,955 га, работают более 1,7 тысяч человек (парашютисты-десантники Якутской и Федеральной Авиалесоохраны), работники лесных пожарных станций, местное население, силы МЧС) и 200 единиц наземной техники. Для разведки обстановки, переброски парашютистов-десантников, доставки им продуктов питания, топлива для бензопил и генераторов Якутской Авиалесоохраной привлечено 14 самолетов и вертолетов (Ан-2, Цесна, Ми-8). Бе-200 МЧС России оказывает помощь наземной группировке сил в тушении пожара в Нюрбинском районе.