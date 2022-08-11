11.08.2022
16:00
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Экология

Депутат Бурматов: Глава района в Якутии отправляет в уху краснокнижного тайменя. Силовики разберутся

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и «собачий» ангел Владимир Бурматов пишет в своем телеграм-канале Бурматов:

Вот …. 🤦🏼‍♂️ на видео — глава Ленского района Якутии Жумарт Абильманов отправляет в уху краснокнижного тайменя.

Таймень — рыба, численность которой сокращается (теперь мы знаем благодаря кому).

Он включен в Красную книгу Российской Федерации. На видео задокументировано совершение тяжелого уголовного преступления. Статья 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации» предполагает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Завтра же утром уйдут депутатские запросы в МВД и прокуратуру. А также — губернатору Якутии (интересно, как он оценит действия своего подчиненного) и в Российскую академию наук, поскольку тут пишут, что соучастниками преступления выступили сразу несколько… академиков, которые, видимо, решили лично убедиться в том, что в России тайменя почти не осталось 🤦🏼‍♂️

Фото: https://t.me/burmatoff
Источник: https://t.me/burmatoff

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