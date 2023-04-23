«Чистая Арктика» запускает исследовательский конкурс для студентов

АНО «Чистая Арктика» в рамках гранта Министерства образования и науки (федеральный проект «Популяризация науки и технологий») запускает мультиформатный конкурс для студентов научных вузов «Билет в Арктику». Конкурс направлен на популяризацию научно-технологического развития России.

Цель грантовой поддержки Минобразования в том, чтобы привлечь талантливую молодежь в сферу исследований и повысить ее интерес к достижениям российской науки. По словам заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского, последние годы в России возрос интерес молодежи к исследовательской работе, и эту тенденцию важно поддерживать.

Мультиформатный студенческий конкурс, который АНО «Чистая Арктика» запускает в рамках гранта от Минобразования, отвечает всем этим критериям. Механика конкурса простая: на платформе популярной социальной сети «Вконтакте», используя элементы геймификации и интерактивный формат, организаторы расскажут об истории освоения Арктики, продемонстрируют сырьевое богатство Русского Севера, покажут современные научные разработки и технологии, и конечно, отправят самых активных участников в экспедицию по следам известных ученых-первооткрывателей. Финалисты проекта получат уникальную возможность посетить Арктические регионы, протестировать свои научные гипотезы, и, в перспективе, расширить предмет своего научного интереса.

«Большая задача конкурсного проекта нам видится прежде всего в том, чтобы познакомить талантливую молодежь с Арктикой, привлечь ее в сферу исследований и разработок, связанных с развитием северных регионов, и конечно – повысить внимание студентов к российской науке. Развитие Арктики уже давно входит в число стратегических приоритетов развития России, а благодаря конкурсу мы покажем, что быть арктическим ученым – это престижно и интересно», – подчеркнул руководитель проектного офиса «Чистой Арктики» Андрей Нагибин.

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О проекте «Чистая Арктика»

«Чистая Арктика» – масштабный общественный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит двум капитанам: Дмитрию Лобусову, капитану атомного ледокола «50 лет Победы», и Геннадию Антохину, капитану ледокола «Адмирал Макаров», Герою Труда Российской Федерации.

Проект стартовал летом 2021 года. С тех пор экспедиции «Чистой Арктики» проходят по всем 9 арктическим субъектам.

Реализация проекта была бы невозможна без поддержки государственных и общественных деятелей федерального и регионального уровней, а также без поддержки социально ответственного бизнеса. Общими усилиями хрупкая арктическая природа вновь становится чистой!

За 2 сезона «Чистой Арктики» в 2021-2022 годах было очищено 110 гектаров арктической земли и убрано более 5000 тонн отходов. Участие в проекте уже приняли свыше 3000 волонтеров из России и стран зарубежья.

В 2023 году будет дан старт третьему сезону проекта. Экспедиции «Чистой Арктики» пройдут во всех арктических субъектах.