Чемпион кубка главы Якутии по го: Собрались сильнейшие игроки России

Несмотря на высочайшую конкуренцию на кубке главы Якутии по игре го, звание сильнейшего игрока подтвердил многократный чемпион Европы и России Илья Шикшин из Татарстана. Как прокомментировал ЯСИА свой успех победитель, он занимается этой интеллектуальной игрой с самого детства уже 27 лет. Многолетний опыт и умение мыслить стратегически помогли ему добиться лучшего результата.

«Я занимаюсь игрой го с пяти лет, получается 27 лет, тренируюсь каждый день, для меня это было в первую очередь увлечением, неким хобби, в детстве не особо серьезно к ней относился, но как только начал достигать результатов, стал более осознанно подходить к этой игре, уже стремился к более высоким достижениям. Го похожа на нарды, шашки, шахматы лишь внешне, поскольку это настольная игра. В остальном здесь совсем другая цель — нужно захватить больше территории, а сопернику оставить меньшее. Уровень игры го в России достаточно высокий, особенно в Европе, мы являемся многократными чемпионами Старого Света, соревнуемся на равных со спортсменами из Америки.

На кубке главы Якутии были все сильнейшие игроки России, также приехал один из лучших игроков Европы — это Станислав Фрейляк, состав был очень хороший. Если говорить об общем мировом уровне, то в Азии игроки еще сильнее, ведь там она и зародилась много тысяч лет», — рассказал Илья Шикшин.

Он отметил, что игрой го занимается несколько тысяч человек в России на регулярной основе. В российском рейтинг-листе числятся более пяти тысяч человек, но на самом деле их количество может достигать ста тысяч, так как не все заявляются в официальные турниры.

«Эта игра развивает счет, внимание, возможность сконцентрироваться, выстраивание действий, стратегию, тактику, видение ходов соперника и память. Я считаю, что эта игра очень полезна, при этом го хорошо сочетается с математикой. Кубок главы очень приятно организован на высоком уровне, очень понравилось наше путешествие на теплоходе, Ленские мосты. Я помню, как в конце 80-х или в начале 90-х были проведены подобные рейсы на теплоходе, но достаточно давно уже не было подобного», — обратил внимание победитель. Кубок главы Якутии проведен 26-26 августа в ходе круиза на теплоходе до Ленских столбов. По итогам всех партий звание абсолютного победителям завоевал Илья Шикшин, вторую строчку занял обладатель европейского профессионального дана Станислав Фрейляк из города Жуковский, третьим стал семикратный чемпион Европы Александр Динерштейн из Казани.