Чекунков предложил новые меры господдержки для объектов АПК

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей ЧЕКУНКОВ в ходе рабочей поездки Якутск доложил председателю правительства РФ Михаилу МИШУСТИНУ о мерах господдержки предприятиям, задействованным в сфере АПК. Министр привел в пример тепличный комплекс «Саюри», который работает в Якутске с 2016 года. Это единственный в мире комплекс, работающий в условиях вечной мерзлоты.

Среди других успешных тепличных хозяйств, построенных с помощью государственной поддержки, Чекунков назвал ООО АПК «Талая» в Магаданской области. 20% затрат на строительство объекта было компенсировано государством. Данная мера была создана по поручению Михаила Мишустина. Алексей Чекунков предложил распространить схожую меру и на другие направления сельского хозяйства. В частности, на птицефермы, комбикормовые заводы и животноводческие комплексы.

На что Михаил Мишустин поручил кабмину определить перспективные направления и представить предложения по уровням компенсации затрат.

«Это важное направление и важно, чтобы инвесторы приходили в эти проекты и поддерживали развитие агропромышленного комплекса», — сказал премьер.

Напомним, что проект «Саюри» стартовал в 2016 году по инициативе главы республики Айсена Николаева во времена его работы мэром Якутска. Тогда в качестве эксперимента был построен тепличный комплекс при участии японских партнеров.

На первом этапе в 2016 году в теплице площадью 0,1 га начали выращивать томаты, а затем — огурцы. Проект был признан успешным и получил поддержку минвостокразвития РФ, институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Общий объем инвестиций составил 2,076 млрд. рублей. Активное участие в реализации проекта приняло правительство Республики Саха (Якутия), предусмотрев субсидии на 2 и 3 очереди.

Сегодня автоматизированный тепличный комплекс площадью 3,3 га состоит из 16 теплиц. В ассортименте — огурцы сорта Мева, 4 сорта томатов, различные виды листового салата, зелень. В весенний период выращивается редис. Небольшими партиями реализуются перец, баклажаны. Проводятся сортоиспытания клубники и земляники с дальнейшим намерением модернизировать теплицу под производство ягод.

Овощи Саюри пользуются у местного населения большой популярностью. 18-20% от общего объема поставляется в детские дошкольные учреждения — свежими овощами снабжаются 60 городских детских садов. При выходе на проектную мощность до 2700 тонн с 2023 года тепличный комплекс сможет обеспечивать до 25% населения города Якутска.

ООО «Саюри» — резидент ТОР «Якутия». Общество является членом Ассоциации «Теплицы России», что позволяет специалистам комплекса регулярно перенимать опыт ведущих комбинатов России, а также передовой мировой опыт. В 2020 году проект «Саюри» награждён золотой медалью 17-ой специализированной выставки «Защищённый грунт России» как лучший инновационный проект по строительству теплиц в 2018-2019 гг. в номинации «Строительство круглогодичного тепличного комбината в условиях вечно-мёрзлых грунтов и сверхнизких температур района Крайнего Севера».