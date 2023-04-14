Бриллиантовый вклад в развитие Якутии: Социальные программы АЛРОСА

Якутяне уже привыкли к тому, что системообразующее предприятие республики активно участвует в реализации социальной политики региона. Если АЛРОСА строит, то есть уверенность, что все будет сдано в срок и качественно. Между тем, строительство социальных объектов – это не единственный вклад в развитие экономики республики. О том, что было сделано за 2022 год – в нашем материале.

На средства ежегодно АЛРОСА возводятся объекты социальной инфраструктуры, жилые дома, ремонтируются дороги. АЛРОСА оказывает целевую финансовую помощь школам, больницам, университетам, театрам, храмам и спортивным федерациям Якутии и России в целом.

В Якутии, да и в стране, найдется мало компаний, которые не только финансируют, но и фактически содержат социальные объекты – спортивные комплексы, учреждения культуры.

В прошлом году на реализацию корпоративных социальных программ, целевую финансовую помощь, благотворительную и спонсорскую деятельность группой АЛРОСА было направлено 6,7 млрд рублей, что на 468 миллионов рублей больше, чем в 2021 году. Несмотря на любые признаки внешнего давления, АЛРОСА продолжает реализовывать планы по поддержке социально ориентированной инфраструктуры.

Для будущих поколений

На протяжении 30 лет «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» вносит огромный вклад в развитие республики. Ежегодно доля добровольных пожертвований от компании АЛРОСА достигает от 70 до 100 процентов всего бюджета фонда. С 2011 по 2022 год компания направила более девяти млрд. рублей.

Цель партнёрства одна – чтобы богатства якутской земли были достоянием всех, кто на ней живет. За весь период сотрудничества с Фондом построено более 130 социально-значимых объектов. Как неоднократно подчеркивал глава Якутии Айсен Николаев, компания АЛРОСА является ключевым драйвером социально-экономического развития и позволяет заявлять о Якутии как лидере по социальным инвестициям.

С прошлого года фонд начал реализацию своей новой концепции, ориентированной на опережающее развитие человеческого капитала:

— Сегодня фонд обращает пристальное внимание на наполнение проектов в части их содержания, например, по развитию человеческого капитала. В частности, речь идет о таких проектах, как «Лаборатория детства», «Региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей республики», «Детские инновационные центры», «Парк будущих поколений», «Сотворение будущего» и других. Всё это – благодаря консолидации усилий государства, бизнеса и общества, общему пониманию стратегических задач и поддержке наших партнёров, – отмечает генеральный директор фонда Владимир Егоров.

Счастливое и здоровое детство

В АЛРОСА считают, что все дети, вне зависимости от уровня дохода семьи, должны иметь возможность заниматься в кружках и секциях.

С 2016 года АЛРОСА финансирует реализацию целевой программы Фонда «Во имя будущего». За первые пять лет действия программы было построено 13 социально-значимых объектов. Сегодня финансируется ее второй этап, рассчитанный до 2025 года.

У программы уже есть первые результаты новых, фундаментальных проектов. Одним из ключевых нововведений стало создание АНО «Лаборатория детства», в рамках которой провели первые комплексные исследования психического и физического развития детей дошкольного возраста. Уже есть интересные результаты, готовящиеся к публикациям, на основе которых будут разработаны и внедрены научно обоснованные и эффективные механизмы формирования основ гармоничного развития детей.

Отдельные программы АЛРОСА направлены на поддержку здорового и гармоничного детства в Мирнинском районе, в котором Компания ведет свою основную производственную деятельность. С 2013 АЛРОСА является учредителем дошкольной образовательной организации «Алмазик», в структуру которой входит 28 детских дошкольных учреждений района. Детские сады посещают более 4 тысяч детей ежегодно. За период с 2013 по 2022 годы учредительский взнос от АЛРОСА составил 8 106,6 млн рублей, в том числе в 2022 году 442,6 млн рублей. А с прошлого года Компания финансирует бесплатное горячее питание для школьников района 5-11 классов.

Центры притяжения

В Якутии реализуются проекты по созданию общественных пространств, которые уже пользуются популярностью у населения. Это центральная площадь в городе Удачный, набережная имени Аммосова в селе Намцы Намского района, площадь Здоровья в поселке Айхал, набережная в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса.

В скором времени такие же общественные пространства будут построены и в ряде других районов республики. Например, площадь Славы в Усть-Майе, парк культуры и отдыха в селе Ытык-Кюель Таттинского района и набережная «Мюрю кытыл» в селе Борогонцы и другие объекты.

Такие проекты создаются для повышения эстетического уровня благоустройства и дизайна городской среды. Современные общественные пространства обустроены пешеходными дорожками, скамейками, площадками и малыми архитектурными формами. Главная задача таких проектов в том, что многофункциональная современная культурная зона становится местом притяжения не только самих жителей, но и гостей и туристов.

Шикарным подарком и большим событием для жителей Намского района в прошлом году стал ввод Дворца культуры и духовного развития в селе Намцы. Уже сегодня он доказал свою востребованность среди жителей: с аншлагом проходят концерты и творческие вечера, зал вместимостью 400 зрителей всегда заполнен. Здесь же расположились библиотеки, художественная галерея, Управление ЗАГСа, краеведческий музей.

— Дворец стал главным объектом большого комплекса национальной культуры. Рядом будут расположены музей выдающегося якутского поэта Ильи Винокурова-Чагылгана, площадь имени Максима Аммосова.

Открытая в прошлом году набережная стала центром притяжения не только жителей села Намцы, но и всего района. Каждый день здесь движение, сейчас в весеннее время на набережной работает каток.

Эти проекты на деле показывают большую командную работу руководства республики, муниципального района, Фонда и АЛРОСА. «Благодарим всех за такую большую поддержку», —говорит глава Намского улуса Юрий Слепцов.

Дружественная поддержка районам

В рамках соглашений о сотрудничестве компания взяла ряд обязательств по вкладу в социально-экономическое развитие районов республики.

Например, в удаленном арктическом Оленекском районе помимо поддержки социальной сферы, развивается домашнее оленеводство, традиционные виды хозяйственной деятельности северян. В 2022 году на эти цели АЛРОСА перечислила 90,75 млн рублей.

Средства направляются на организацию бесплатного питания детей в школах, ежегодно осуществляется перевозка детей в оленеводческие стада. Также субсидируется заработная плата оленеводов, закупается мясо дикого северного оленя для населения у промысловиков.

Кроме того, на эти средства поддерживается культура коренных малочисленных народов Севера. Издаются пособия по изучению эвенкийского языка для детей и взрослых, организовываются традиционные слеты оленеводов.

Общая сумма целевой помощи Нюрбинскому району составила 324,8 млн рублей. Здесь строятся и ремонтируются объекты социальной сферы (детские, сады, школы, спортивные сооружения, дороги и мосты, объекты водоочистных сооружений, больницы и др.).

Также выполняется программа развития девяти улусов «алмазной провинции». На эти цели ежегодно направляется по 9,25 млн рублей каждому району.

С 2020 года АЛРОСА ежегодно заключает Соглашение о социально-экономическом развитии Садынского национального-эвенкийского наслега (Мирнинский район) для поддержки коренных малочисленных народов Севера. Финансирование со стороны АЛРОСА в 2022 году составило 10 млн рублей.

Дочерние предприятия АЛРОСА также оказывают финансовую помощь муниципальным образованиям на территории регионов присутствия в рамках социально-экономического сотрудничества.

Так, «Алмазы Анабара» в 2022 году перечислили 108,9 млн рублей на развитие Анабарского, Оленекского, Булунского, Жиганского и Эвено–Бытантайского улусов Якутии.

Чистая вода – залог здоровья

На реке Вилюй пять лет назад остро встал вопрос обеспечения населения питьевой водой. Установка водоочистных станций в вилюйской группе районов стало возможным программе компании «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы». С 2019 по 2022 годы АЛРОСА профинансировала 599,5 млн рублей, в том числе в 2022 году целевое финансирование составило 149,5 млн рублей – строятся водоочистные станции, закупаются водовозки.

Также здесь проводятся научные исследования экологического состояния группы районов и здоровья населения на этих территориях на период 2019-2023 годов. Мероприятия проходят в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии между правительством Якутии, НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» и АЛРОСА. За этот период АЛРОСА профинансировала 138,0 млн рублей, из них 48,3 млн рублей в 2022 году.

Культура и спорт

Одним из крупных событий прошлого года стал турнир по борьбе хапсагай – Гран-при «АЛРОСА». В нем приняли участие 126 лучших борцов из 11 районов Якутии, а также ведущие спортсмены из Бурятии и республики Дагестан.

XXX юбилейный Республиканский фестиваль-конкурс молодых исполнителей якутской эстрадной песни «Туой–Хая» собрал 128 участников из 21 района республики.

В 2022 году обновлены и открыты для посетителей два спортивных зала в Удачном и Мирном. В обновленных залах провели ремонтные работы, которые позволили расширить площадь, оборудовали новыми тренажерами и спортивным инвентарем.

Общие расходы на содержание объектов социальной инфраструктуры Группы АЛРОСА (с учетом расходов на программу «Культура и спорт») в 2022 году составили более 1,5 млрд рублей, из них на содержание объектов культуры и спорта, жилого дома для временного пребывания и жилых помещений направлено около 1,17 млрд рублей.

Главное – свой уголок

АЛРОСА не только крупнейший работодатель в республике, но и компания с лучшими условиями труда. Кроме всех социальных обязательств перед своими сотрудниками, АЛРОСА постоянно совершенствует программы поддержки работников в рамках Коллективного договора. К примеру, с прошлого года компания совместно с Мирнинским районом финансирует программу «Обеспечение жильем молодых семей». Молодым семьям, родителям-одиночкам – участникам программы до 35 лет предоставляются социальные выплаты (субсидии) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома и на действующие ипотечные кредиты.

В 2022 году расходы АЛРОСА составили 17,43 млн рублей – это около 30 процентов от всей суммы финансирования на 2022 год (65,38 млн рублей). Софинансирование из других источников составило: федеральный бюджет – 28,12 млн рублей, республиканский бюджет – 1,79 млн рублей, Мирнинский район – 18,1 млн рублей.

В 2022 году свидетельства получили 47 молодых семей, из них 31 семья работников АЛРОСА. В этом году компания продолжает работу по данной программе, учитывая ее социальную востребованность. Финансирование увеличено вдвое. Расходы АЛРОСА в 2023 году составят 34,86 млн рублей при общем объеме финансирования 87,48 млн рублей. Также в АРОСА действует корпоративная программа ипотечного кредитования, предусматривающая льготные условия в части установления процентной ставки и возможности компенсации расходов работникам АЛРОСА востребованных специальностей по оплате процентов. Участвуют в данной программе около 400 человек. В 2022 году АЛРОСА возместила своим работникам проценты по уплаченным кредитам на сумму 37,4 млн руб.

ВРЕЗКА

В ТОПе

По итогам 2022 года АЛРОСА занимает лидирующие позиции в рейтингах экспертного сообщества в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Так, АЛРОСА и «Алмазы Анабара» стали лидерами рейтинга социальной эффективности крупных промышленных компаний – недропользователей, ведущих деятельность на территории Якутии.