Блогер Олесь Петрович о скандале с ухой из тайменя

По поводу видео с ухой из тайменя, вызвавшего праведный гнев депутата Бурматова, высказался и автор видео блогер Олесь Петрович (Гераймович), сообщает тгк Якутск Вечерний:

— Вся эта история не стоит выеденного яйца. Неужели вы думаете, что уважаемые ученые, члены-корреспонденты Российской академии наук будут заниматься браконьерством и нарушать закон? Для них это слишком мелко, они выдающиеся умы России. Конечно, у нас была лицензия. Да и тайменя-то мы выловили всего две штуки. Крупных и мелких отпускали. Остальное всё — это ленок. На видео об этом прекрасно говорится. Я считаю, что это целенаправленная атака на главу Ленского района Жумарта Абильманова. Он же идёт на выборы 11 сентября как самовыдвиженец, а не от одной известной партии, членам которой можно рыбачить где угодно и на кого угодно. Уж и ухи приготовить нельзя! — А почему вы рыбачили в соседней области? В Якутии рыбалка не получается? — Сама река Лена загажена. И на Патоме тоже золото моют, там всё грязно. А в грязных водах таймень не водится. Только в притоках можно что-то поймать, поэтому мы ушли выше. Я вообще не понимаю, что мы сделали криминального. У нас закон не запрещает приглашать ученых с мировым именем и рыбачить с лицензией на видеокамеру. Неужели люди меня считают настолько тупым, что, будучи браконьерами, мы всё весело снимали на камеры и выпускали в Youtube на обозрение многотысячной аудитории.

Полностью на сайте ЯВ