Айсен Николаев сегодня работает в Нерюнгри



В субботу, 8 апреля, Айсен Николаев работает в Нерюнгринском районе.

В своем тгк t.me/aisen_nikolaev глава Якутии сообщает:

Работаю в Нерюнгринском районе. В канун 20 — летнего юбилея компании «Колмар» посетил один из крупнейших в стране горно — обогатительных комбинатов — шахту «Инаглинская».

Сегодня тут работает порядка 3000 человек. Отрадно, что большинство из них — местные кадры. В этом году предприятие планирует увеличить добычу угля на ГОК 8,5 млн. тонн.

В 2024 году будет введена вторая обогатительная фабрика мощностью 6 млн. тонн угля в год. Уверен, что производственные мощности здесь будут введены в установленные сроки и ГОК выполнит поставленные задачи!