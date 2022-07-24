Айсен Николаев проверил ход ремонта и строительства инфраструктурных объектов Якутска

24 июля глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ проверил капитальный ремонт проспекта Ленина, благоустройство дворовой территории на ул. Крупской и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком в мкр. Марха г. Якутска. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы города Якутска Алексей КОРНИЛОВ, представители курирующих структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска.

Первый заместитель главы города Алексей Корнилов доложил, что на сегодня на пр. Ленина ведутся работы по заклинке верхнего слоя из щебня (последний слой перед укладкой асфальта). Асфальтирование проспекта Ленина начнется в августе.

Заслушав информацию и осмотрев ход дорожных работ Айсен Николаев отметил, что проводится большая работа по обустройству тротуаров, велодорожек, помимо устройства самого дорожного полотна.

«Видно, что работы идут в целом по графику, надеюсь, что уже в конце сентября дорожное движение будет открыто. До ноября должны завершить работы по освещению, благоустройству проспекта, которые могут проводиться при низких температурах», — сказал глава республики.

Далее Айсен Николаев ознакомился с ремонтом дворовой территории на ул. Крупской, 21 в Автодорожном округе. После осмотра Ил Дархан поручил руководству Окружной администрации г. Якутска совместно с Управлением архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия) подойти к ремонту максимально комплексно.

«Ремонт должен охватывать не только общественное пространство, но и прилегающие здания, начиная от фасадов многоквартирных домов, заканчивая внешним видом гаражей, торговых павильонов, которые находятся рядом с ремонтируемыми дворовыми территориями. Важно, чтобы был комплексный подход к решению данного вопроса», — сказал Ил Дархан.

Отметим, в 2022 году в Якутске ведется ремонт дворовых территорий по 75 адресам в рамках программы Ил Дархана «Мой двор» и федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Объекты будут введены в эксплуатацию в сентябре текущего года.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком в мкр. Марха строится в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и ПАО «Газпром» по программе «Газпром – детям». По проекту комплекс предназначен для повседневных и периодических физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий населения местного и районного уровня обслуживания, в том числе маломобильными группами населения.

Комплекс будет с крытым катком и бассейном, общей площадью 6 856,0 кв. метров. В состав двухэтажного комплекса войдет каток с искусственным льдом, два бассейна, залы для сухого плавания и разминки, раздевалки, душевые, медкабинет, тренерские, гардероб, инвентарные, а также ряд административно-бытовых помещений. Пропускная способность катка составит 120 человек в смену в режиме массового катания.

Строительно-монтажные работы планируются завершить в сентябре 2022 года.

«Замечательный объект для детей, как раз на стыке Гагаринского округа и микрорайона Марха, здесь не так много спортивных объектов, как нам хотелось бы. Появление такого современного спортивного центра с бассейном и катком позволит как детям, так и взрослым более активно заниматься спортом, приобщаться к здоровому образу жизни», — отметил глава республики Айсен Николаев.