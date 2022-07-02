Айсен Николаев и Евгений Григорьев обсудили вопросы содержания улично-дорожной сети города Якутска

Глава Якутии Айсен Николаев 1 июля провел очередную рабочую встречу с мэром г. Якутска Евгением Григорьевым.Руководители обсудили вопросы столичных функций, в том числе по содержанию улично-дорожной сети Якутска. Евгений Григорьев обозначил вопросы, которые могут быть решены только по решению руководителя региона.

Он отметил, что улично-дорожная сеть города растет с каждым годом, а денежное финансирование на содержание остается на прежнем уровне. Особенно сильно это ощущается при проведении работ по очистке дорог. В связи с этим мэр столицы республики предложил главе региона рассмотреть вопрос увеличения финансирования на содержание улично-дорожной сети Якутска.

Айсен Николаев в ходе обсуждения данного вопроса озвучил, что поручит организовать в ближайшее время совещание с профильными министерствами республики для решения этой задачи. Кроме этого, глава региона указал на необходимость доработки закона о столичных функциях на уровне правительства республики.

В преддверии принятия бюджета республики на 2023 год Евгений Григорьев внес ряд предложений по дальнейшему капитальному ремонту дворовых территорий г. Якутска в рамках программы «Мой двор» и по установке опор освещения и светильников в рамках муниципальной программы «Светлая столица».

Глава города на встрече также доложил Ил Дархану о текущем состоянии дел в Якутске, в том числе о работе городского хозяйства и о проведении экзаменов в школах. Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)