30.09.2021
16:26
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Экология

Айсен Николаев: Это не должно повториться!

Глава Якутии пишет в соцсети:

 — Сегодня мы начали серию совещаний, на которых подведем итоги пожароопасного сезона этого года и определим задачи на 2022 год. Ситуация, возникшая этим летом, больше не должна повториться. Для этого необходимо уже сейчас готовиться к лесопожарному сезону следующего года.

Благодаря тому, что Президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал наши предложения и дал поручения Правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, в следующем году сумма федерального финансирования на охрану лесов от пожаров будет увеличена с 200 млн почти до 1,4 млрд рублей. Такая поддержка позволит нашей республике кратно усилить и активизировать противопожарные мероприятия.

Ещё раз хочу поблагодарить всех якутян за сплоченность, взаимоподдержку и самоотверженность в тушении лесных пожаров. Наша сила — в единстве!

Рассмотрены предварительные итоги пожароопасного сезона
Источник: https://www.facebook.com/aisen.nikolaev14
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