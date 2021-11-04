Адреса для получения вакцины в Якутске на 5 ноября

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 5 ноября 2021 года.

Напомним, по поручению Главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 5 НОЯБРЯ 2021 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска:

— ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 9:00-20:00;

— филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 09:00-18:00;

Дополнительные пункты:

— Здание Государственного цирка, ул. Пояркова, д. 22, 17:00-22:00 (в рамках акции «Ночь вакцинации»);

— Здание Крестьянского рынка, ул. Лермонтова, д. 62/2, блок А, центральный вход, второй этаж, павильон 215, 10:00-18:00;

Медицинский центр г. Якутска:

— ул. Кальвица, д.3, каб. 124, каб. 303, 09:00 до 18:00;

— п. Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-12:00;

— с. Тулагино. Ул. Порядина, д. 3, 09:00-12:00;

Дополнительные пункты:

— Торговый центр «Розтор», Вилюйский тракт 4 км, д. 1/3, 10:00-15:00;

— Аэропорт Якутск имени П.А. Ойунского, пл. Валерия Кузьмина, д. 10, 08:00-13:00;

— «Хозмаркет», ул. П. Алексеева, д. 62, 09:00-15:00;

Республиканская клиническая больница № 3:

— ул. Кирова, д.34, каб. 107, 09:00-18:00;

Якутская городская больница № 2:

— ул. Кузьмина д.3, каб.11, каб. 20, 08:00-20:00;

— Марха, ул. Берёзовая, д. 11, каб 2, 09:00-15:00;

Дополнительные пункты:

— Торговый центр «Оптимистпроф», первый этаж, 9:00-15:00;

— село Маган, ул. Алымова, д. 12/1, 9:00-15:00;

— Торговый центр «Ураса молл», Автострада 50 лет Октября, д. 6, первый этаж, 14:00-18:00;

— Государственный академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина, пр. Ленина, д. 21 Б, 21:00-24:00(в рамках акции «Ночь вакцинации»).

Якутская городская больница № 3:

— ул. Лермонтова, 121, 09:00-21:00;

Дополнительные пункты:

— ТРК «ТУЙМААДА», ул. Орджоникидзе, д 38, 1-ый этаж, 10:00-18:00;

— Главпочтамт, ул. Дзержинского, д. 4, 10:00-18:00;

— Государственный академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина, пр. Ленина, д. 21 Б, 21:00-24:00(в рамках акции «Ночь вакцинации»).