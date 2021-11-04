Адреса для получения вакцины в Якутске на 5 ноября
Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 5 ноября 2021 года.
Напомним, по поручению Главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.
Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).
АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 5 НОЯБРЯ 2021 ГОДА:
Поликлиника № 1 города Якутска:
— ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 9:00-20:00;
— филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 09:00-18:00;
Дополнительные пункты:
— Здание Государственного цирка, ул. Пояркова, д. 22, 17:00-22:00 (в рамках акции «Ночь вакцинации»);
— Здание Крестьянского рынка, ул. Лермонтова, д. 62/2, блок А, центральный вход, второй этаж, павильон 215, 10:00-18:00;
Медицинский центр г. Якутска:
— ул. Кальвица, д.3, каб. 124, каб. 303, 09:00 до 18:00;
— п. Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-12:00;
— с. Тулагино. Ул. Порядина, д. 3, 09:00-12:00;
Дополнительные пункты:
— Торговый центр «Розтор», Вилюйский тракт 4 км, д. 1/3, 10:00-15:00;
— Аэропорт Якутск имени П.А. Ойунского, пл. Валерия Кузьмина, д. 10, 08:00-13:00;
— «Хозмаркет», ул. П. Алексеева, д. 62, 09:00-15:00;
Республиканская клиническая больница № 3:
— ул. Кирова, д.34, каб. 107, 09:00-18:00;
Якутская городская больница № 2:
— ул. Кузьмина д.3, каб.11, каб. 20, 08:00-20:00;
— Марха, ул. Берёзовая, д. 11, каб 2, 09:00-15:00;
Дополнительные пункты:
— Торговый центр «Оптимистпроф», первый этаж, 9:00-15:00;
— село Маган, ул. Алымова, д. 12/1, 9:00-15:00;
— Торговый центр «Ураса молл», Автострада 50 лет Октября, д. 6, первый этаж, 14:00-18:00;
— Государственный академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина, пр. Ленина, д. 21 Б, 21:00-24:00(в рамках акции «Ночь вакцинации»).
Якутская городская больница № 3:
— ул. Лермонтова, 121, 09:00-21:00;
Дополнительные пункты:
— ТРК «ТУЙМААДА», ул. Орджоникидзе, д 38, 1-ый этаж, 10:00-18:00;
— Главпочтамт, ул. Дзержинского, д. 4, 10:00-18:00;
— Государственный академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина, пр. Ленина, д. 21 Б, 21:00-24:00(в рамках акции «Ночь вакцинации»).
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