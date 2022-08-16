11 тысяч якутян за полгода прошли медосмотр в мобильных комплексах

В таком большом, но малонаселенном регионе, как Якутия, невозможно повсеместно строить современные медицинские центры, оснащенные по последнему слову техники. Большим подспорьем в оказании качественной медпомощи являются мобильные медицинские комлексы. В прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранение региона получило 14 мобильных медицинских комплексов на базе «КАМАЗ».

«Больницы на колесах» действуют в Алданском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском, Ленском, Усть-Майском и Верхоянском районах республики.

Комплексы богато оснащены, в них есть все, что необходимо для качественных медосмотров. В каждой машине есть тонометр, электрокардиограф, автоматический анализатор гемоглобина, глюкозы и холестерина, анализатор мочи, аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии, стетоскоп, весы, кольпоскоп и укладка для оказания скорой медицинской помощи, холодильник для лекарственных препаратов. Также компьютеризированное рабочее место позволяет заполнять все необходимые медицинские документы в электронном виде.

Как отработали новые мобильные комплексы прошедшие шесть месяцев? Какую пользу оказали населению Якутии? Информацию по итогам их работы предоставила министр здравоохранения республики Лена Афанасьева:

«Благодаря мобильным комплексам медицинские бригады районных больниц стали активно выезжать для профилактического осмотра и диспансеризации жителей отдалённых населенных пунктов. По итогам шести месяцев текущего года осмотрено уже более 11 тысяч человек, что значительно повысило показатели профилактического медицинского осмотра населения».