Жителям Верхоянского улуса медпомощь оказывается в полном объеме

Так, министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева сама выезжала в район, как только началось подтопление населённых пунктов Верхоянского улуса. К ликвидации медико-санитарных последствий паводка были привлечены все силы и средства центральной районной больницы.

Приведены в готовность силы и средства ГБУ РС (Я) «Верхоянская ЦРБ.

При Верхоянской ЦРБ развернуто 35 дополнительных коек, из них:

ЦРБ п.Батагай -25 коек

Верхоянская больница, г. Верхоянск — 10 коек.

Отгружено лекарств, медицинского имущества весом почти в полтонны: 6 616 упаковок различных лекарственных препаратов и медицинских изделий весом и из республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – материальные ресурсы медицинского имущества в количестве 81 штуки и трёх комплектов.

Во всех развернутых пунктах временного размещения (в с. Суордах, с. Дулгалах и с. Токума) силами ГБУ РС (Я) «Верхоянская ЦРБ» организовано медицинское обслуживание.

Детскими поликлиническими отделениями на территории г. Якутск формируются выездные бригады специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров детей, далее по медицинским показаниям направляются на медицинскую реабилитацию.