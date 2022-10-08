По данным источников RT в силовых структурах, представители спецслужб выясняют, каким образом грузовик, начинённый взрывчаткой, смог въехать на Крымский мост: «Дело в том, что на въезде на Крымский мост расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивают все транспортные средства. Комплекс оснащён приборами, которые определяют наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними. Возможности комплекса позволяют посмотреть плотность металла, его инфракрасный спектр и ещё множество других параметров». В связи с этим, по словам собеседника RT, возникают вопросы к дежурной смене, пропустившей грузовик, и к работе оборудования. @rt_russian

Как рассказал источник тгк ВЧК—ОГПУ, на данный момент задержана и опрашивается досмотровая смена Крымского моста из сотрудников УВО Минтранса и сотрудники ГИБДД (со стороны Керчи и Тамани). Основная версия это человеческий фактор: взятка или халатность.

Водитель фуры смертник или, скорее, не знал, что везёт. Водитель устанавливается, он погиб. Также не ясна судьба пассажиров легкового авто, ехавшего рядом с фурой. Взрыв был совершён в самое удобное время с 4- 6 утра с пятницы на субботу, когда маленький поток, уставшая смена и огромная коррупция.

Как утверждаеь тгк ВЧК—ОГПУ, в это время на полуостров едут все контрабандисты. Ранее неоднократно отмечались случаи нарушений установленных правил провоза. Источник утверждает, что сотрудники, участвующие в досмотре, «зарабатывают» по миллиону рублей в день. Основной статьей является перегруз, фиксировались случаи, когда вместо разрешённых 20 тонн, фуры везли по 40-50 тонн грузов. Имели место и провозы запрещённых грузов.

Система безопасности Крымского моста не способна выявить грузовик со взрывчаткой, зато позволяет нам посмотреть момент взрыва с разных ракурсов, сообщает тгк ВЧК—ОГПУ.