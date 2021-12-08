Якутское чудо будут разводить еще в одном улусе

8 декабря в селе Сымах Мегино-Кангаласского улуса состоялось открытие коровника на 100 голов, где будут заниматься разведением скота якутской породы. Ранее сюда были завезены 54 коровы из Амгинского и Оймяконского улусов. Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ поставил задачу увеличить поголовье якутской породы до 3000, в том числе маточное до 1000. Заместитель председателя правительства Якутии Михаил НИКИФОРОВ отметил большой вклад предприятия «Якутский скот» в сохранение и восстановление поголовья скота уникальной аборигенной породы. “Благодаря планомерной работе, в республике насчитывается более 2400 голов якутской породы скота. Сегодня их разводят в Эвено-Бытантайском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Намском, Верхневилюйском, Горном, Амгинском, Оймяконском и других улусах”, — подчеркнул вице-премьер.

Площадь нового коровника составляет порядка 577,8 кв метров. Это уже девятое по счету отделение казенного предприятия “Якутский скот”. Инвестором проекта является ООО «Навигатор+». На сегодняшний день в республике численность якутской породы скота достигла 2416 голов, 811 из которых — дойные коровы.

Якутская порода коров отличается от миниатюрностью и сравнительно невысокой удойностью. Это единственная порода в мире, которая адаптирована к низким температурам и способна быстро наращивать жир в условиях короткого пастбищного периода в 4-4,5 месяца. Молоко коров якутской породы также отличается высоким содержанием белка, лактозы, витаминов и минеральных веществ.