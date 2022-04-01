«Все преодолеем вместе!» — сказали предприниматели Якутии

Больше 150 предпринимателей, действующих владельцев бизнеса собрались 31 марта на бизнес-перекрестке «Все преодолеем!». Такого масштабного вдохновляющего мероприятия с зашкаливающей энергетикой давно не было, — сошлись в отзывах участники. Даже министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды признался «Давно не чувствовал столько положительной энергии)».

12 спикеров сумели за пару часов вдохновить зал: прошедшие огонь, воду и медные трубы Афанасий Афанасьев («Японец»), Иннокентий Лукин («Аврора», «Махтал»), Татьяна Тымырова («Сладкие мечты»), Алексей Скобелев («Офсет»), Лидия Кондратьева («Зарина, «Села») живо рассказали о своем опыте преодоления кризисов 90-х и 2000-2010-х.

Джулустан Иванов и Лина Жиркова(«Фокуспро»), Рена Будаева («Аргыскредит»), Вячеслав Решке («Рекрут»), Туяра Шадрина («Вебинком») и Кирилл Соболев («Спортбаза») поделились точными практическими инструментами ведения бизнеса в нынешней кризисной ситуации – стратегия компании, финансы, подбор персонала, продажи в условиях резкого роста цен, стратегия продвижения в ситуации неопределенности, сервис и обслуживание клиентов.

Министр предпринимательства, торговли и туризма Тимур Ханды выступил с информацией о мерах государственной поддержки, подробно ответил на все наболевшие вопросы предпринимателей и даже, кажется, забыл о своем первоначальном намерении пораньше уйти на день рождения дочери. «Я сам был очень рад) Давно не чувствовал столько положительной энергии)», — признался он в ватсап-группе мероприятия, войдя в которую доказал свои же слова о налаживании коммуникаций с предпринимателями напрямую.

Всего 10 дней от идеи до реализации – когда Яна Угарова, издатель и главный редактор журнала «Журфикс» однажды вечером на встрече предпринимателей подала идею – и тут же была услышана и поддержана. В «могучую» кучку с Яной Угаровой сплотились владельцы компаний «Сладкие мечты» Татьяна Тымырова, Вячеслав Решке («Рекрут»), Нина Семенова («Азбука»), Лариса и Сайдам Михайловы («Атлант-Саха»), Рена Будаева («Аргыскредит»), Вячеслав Решке («Рекрут»), Туяра Шадрина («Вебинком»).

Судя по отзывам участников мероприятие действительно состоялось:

— Давно не было таких позитивных массовых для предпринимателей мероприятий. Спасибо организаторам. После таких мероприятий появляется дополнительный стимул к действию!

— Спасибо организаторам за «живое» мероприятие 🤗! Приятно было пообщаться с коллегами, познакомиться с новыми людьми. Для себя точно решили в этот «кризис» учиться, развиваться и достигать новых вершин!

— Спасибо за организацию такого масштабного мероприятия давно не было 😀👍 Очень много знакомых предпринимателей встретила, рада была пообщаться, также познакомиться с новыми людьми

— Спасибо организаторам за вчерашний вечер Энергетика супер👍 Отдельное спасибо спикерам отметил для себя много полезного ✊🏼

— Тоже хочу поблагодарить организаторов, спикеров и участников за отличную вдохновляющую встречу! Надеюсь что подобных встреч будет больше и мы сможем чаще обмениваться опытом, общаться и помогать друг другу. Вместе все преодолеем! ✊

— Вчера, когда шла на семинар, я боялась одного: что будут говорить что-то вроде «Грядут тяжелые времена, держитесь, затяните пояса» и все в таком духе😅 И боялась, что заходя с камушками на плечах, выйду с булыжником 😅 Но приятно были удивлены именно энергетикой собрания, которая вдохновляет, заряжает, мотивирует! Благодарим организаторов, спикеров за мероприятие! Каждое выступление оставило в нас после себя некие зёрнышки, которые будут произрастать где-то в идеи, где-то в смену старых парадигм. И это очень ценно!

— Перекресток войдет в историю — это уже история, настоящее и я надеюсь БУДУЩЕЕ!! МОЩНОЕ СООБЩЕСТВО ВЧЕРА БЫЛО НАЧАТО! Теперь уже это знакомые друг другом, смелые, уверенные в себе и своем будущем люди, бесстрашно идущие вперед, навстречу рассвету и процветанию!!!! Нужно поддерживать друг друга советом, услугами и товаром! Теперь это как пароль — Я с Перекрестка!