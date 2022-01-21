Водка против омикрона: правда или миф?

Не только в Якутии, но и в целом в стране наблюдается резкий рост заболеваемости ковидом из-за нового высокозаразного штамма омикрон. И самые разнообразные, зачастую противоречивые советы, как бороться с новой заразой, дают сегодня специалисты в СМИ. Так что решать вам, к какому мнению прислушаться.

Например, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников советует для снижения риска заражения «омикрон»-штаммом коронавируса делать спиртовые ингаляции на основе обычной водки. По его словам, для такой процедуры нужно всего лишь нанести несколько капель спиртного на медицинскую маску, сообщает NEWS.ru.

Помимо этого, он порекомендовал чаще мыть руки и нос, а также соблюдать социальную дистанцию. Колесников подчеркнул, что чаще всего люди заражаются в общественном транспорте, поэтому россиянам стоит чаще ходить пешком

Противоположного мнения придерживается психиатр-нарколог ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» Надежда Хоютанова. Она сообщила КримЯкутия, что в условиях всеобщей паники, связанной с новым штампом коронавируса, крайне важно опровергать мифы о профилактике болезни, приводящие к ухудшению эпидемиологической обстановки.



— Алкоголь во все времена не являлся эффективным средством профилактики в борьбе с вирусными заболеваниями, так же, как и другие народные средства, которые традиционно применяются при простудах. Защититься от коронавируса можно исключительно доказательными методами профилактики!



Как считает главный нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн, разговоры об эффективности алкоголя во время COVID-19 – это не более, чем миф: «… поскольку обеззаразив пищевод и желудок, глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными. И ничего с этим не сделаешь, так как спиртное туда не зальешь. Естественно, инфекция там остается». Доказано — пациенты, употреблявшие спиртное, чаще сталкиваются с развитием пневмонии и оказываются в критическом состоянии!