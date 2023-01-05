Власти Якутска встретились с жителями СОНТ «Сатал»

Заместитель главы по вопросам развития пригородных территорий, развития сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Владимир Аржаков, заместитель начальника департамента имущественных, земельных отношений Игнатий Попов, руководитель департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска Северина Архипова, представители правого департамента и МКУ АЗО сегодня провели встречу с жителями СОНТ «Сатал». В первую очередь речь шла о причине аварийного отключения электроэнергии 1 января 2023 года. Жители СОНТ «Сатал» также обратились по поводу решения проблем, возникших с оформлением земельных участков в собственность.

По аварийному отключению руководство СОНТ «Сатал» разъяснило жителям, что электроэнергия поставляется ПАО ДЭК «Якутскэнерго», но высоковольтные линии от подстанции «Радиоцентр» до СОНТ «Сатал» входят в общее имущество товарищества. «Якутскэнерго» не принимает линию на свой баланс, в том числе из-за накопившегося долга жителей по оплате за электроэнергию, которая составляет порядка 30 млн рублей.

В свою очередь, жители считают, что задолженность за электроэнергию образовалась из-за того, что многие жители, в частности 9, 10 кварталов, не могут оформить земельные участки и принципиально не платят за электричество. Но есть и те, кто добросовестно вносят оплату каждый месяц, хотя и не могут оформить земельные участки в собственность.

По информации заместителя начальника ДИЗО Игнатия Попова, земельные участки СОНТ «Сатал» с 2009 года были предоставлены гражданам Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) для садово-огороднического товарищества, то есть под добровольное объединение граждан для сезонного проживания и ведения садоводства и огородничества. Впоследствии земельные участки были разделены, жители стали проживать на участках круглогодично и желают перевести назначение участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

«Жители СОНТ «Сатал» не могут оформить в собственность земельные участки и дома по нескольким причинам. Одна из них в том, что в 2012 году внесены изменения в генеральный план города Якутска в связи с планами по строительству железнодорожного мостового перехода через реку. По плану железная дорога должна дойти до аэропорта, затрагивая часть СОНТ», — отметил Игнатий Попов.

Схема территориального планирования была утверждена на федеральном и республиканском уровнях и внесена в генплан. Поэтому жители не могут оформить участки в собственность.

«Все эти утвержденные на уровне Российской Федерации схемы территориального планирования необходимо актуализировать совместно с Министерством транспорта РСЯ на федеральном уровне. Генплан города Якутска является стратегическим документом, рассчитанный от 25 лет. В течение последних лет мы работаем по изменению генплана, в условиях множества согласований в федеральных структурах», — пояснил Игнатий Попов.

Также Игнатий Попов заявил, что на оформление участков под ИЖС были выданы отказы. «Это связано с тем, что участки находятся на территории ТОСЭР, которая регулируется отдельным федеральным законом — сейчас этот вопрос решен. Окружная администрация города Якутска получила согласование федерального органа о том, что там нет планов развития ТОСЭР», — отметил Игнатий Попов.

Руководитель департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска Северина Архипова дала пояснения по проблемным участкам, которые близко расположены к водным объектам.

«К ним относятся кварталы 3 и 4 СОНТ «Сатал». На текущий момент мы ведем работы с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) по согласованию генплана города Якутска, в части береговой полосы. Согласно Водному кодексу, мы обязаны соблюдать охрану водных объектов. Ваши земельные участки нарезаны таким образом, что частично подпадают под эту охранную зону», — подчеркнула Северина Архипова.

К примеру, 20 метров от среза воды – береговая охранная зона, не подлежащая приватизации.

В ходе встречи жители земельных участков СОНТ «Сатал» получили от специалистов консультации в индивидуальном порядке.