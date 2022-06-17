Вдохновляющая цитата внука Максима Аммосова

— Для нас Максим Кирович гордость семьи, выдающийся человек. Гордимся, что мы являемся его потомкам.

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