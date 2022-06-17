17.06.2022
11:33
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата внука Максима Аммосова

 — Для нас Максим Кирович гордость семьи, выдающийся человек. Гордимся, что мы являемся его потомкам.

Внук выдающегося государственного и политического деятеля Максима Аммосова Максим АММОСОВ на открытии Намского ысыаха, посвященного 125-летию М.К. Аммосова.

Фото: с сайта Ил Тумэна.
Источник: Пресс-служба администрации Намского улуса

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