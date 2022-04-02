02.04.2022
22:54
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Айсена Николаева

 — Якутия – это четверть российской дикой природы. И испокон веков отцы учили своих сыновей не только премудростям охоты, но и к бережному отношению к природе. Этого неписаного закона придерживались все — брать от природы столько, сколько нужно для поддерживания жизни, но не более. Не зря с охотой связаны столько обычаев, верований и традиций. Передаваясь из поколения в поколение, они соблюдаются современными охотниками.

Этот праздник — прежде всего дань уважения нашим многовековым обычаям и традициям, но вместе с тем он способствует повышению культуры охоты и формированию бережного отношения к хрупкой северной природе.

Пусть всегда будет благосклонен к вам покровитель охоты Байанай!

Айсен НИКОЛАЕВ, глава Республики Саха (Якутия) в поздравлении с Днем охотника 2 апреля 2022 года.

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3308094
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